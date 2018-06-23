鸚鵡黏人愛撒嬌 他樂當鳥奴

2018年06月23日 04:11 中國時報 謝佳潾 、 郭韋綺 ／綜合報導 ／綜合報導

懂得自由遨翔的鳥兒，其實和狗狗一樣忠誠！屏東東港愛鳥人士蔡杰民養鳥逾20年，愛寵米特雷鸚鵡「炮哥」曾在放飛失蹤2個多月後，靠著他吹的哨聲，聞聲尋獲；高雄市民陳添祥也養3隻鸚鵡，走在哪兒都把鸚鵡帶身邊，甘願當鳥奴。

走在哪都帶身邊

東港人蔡杰民說，他養炮哥約1年多時間，今年初在放飛的時候，牠竟一去不復返，怎麼找就是找不到，一開始有點擔心，但後來也就放寬心了，因為他了解鸚鵡是「認人不認厝」的鳥類，加上他對牠有經過特訓，相信牠不久會就會回家了。

果不其然，「奇蹟」在2個月後發生。蔡杰民說，那天他又有1隻鸚鵡飛不見，便沿路吹哨子尋鳥，他從訓練這些鸚鵡飛翔前，就先讓牠們熟悉他吹出的哨聲，好讓他們聞聲辨位飛回主人身旁，而就在這時，他突然聽到某戶民宅出現炮哥的回應叫聲，開心地上前敲門詢問，隨後真的見到掛著腳環的炮哥。

「養鳥真心適(台語有趣意思)！」高雄市民陳添祥則說，身邊不少朋友養鸚鵡，每次看見鸚鵡模仿人說話，可愛模樣製造很多笑料，有鸚鵡在的地方就有歡笑，於是一口氣就養了3隻。

仔仔是葵花巴丹，旺旺、阿妹是1公1母的和尚鸚鵡，3隻都是他從小拉拔長大，但養了才知道，原來鸚鵡愛撒嬌很黏人，走到哪跟到哪，一不見他就啾啾叫、揮翅召喚，而且膽子又小，任何風吹草動都能讓牠們受驚嚇。

可愛模樣帶歡笑

但有主人陪伴取得安全感，鸚鵡們馬上展現活潑好動的一面，尤其仔仔花樣最多，心情放鬆的時候跳舞、唱歌樣樣來，陳添祥在旁邊呼喊「萬歲」、「加油」，仔仔聽到關鍵字，舉起一對白羽開始跺腳舞動，非常討喜。

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(中國時報)