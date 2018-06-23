金石堂城中店熄燈 書街最後巡禮

歷史悠久的金石堂城中店將於24日熄燈，漫畫家凌群花費3個月時間繪製重慶南路街景，保留愛書人對於「書街」的美好記憶。（吳堂靖攝）

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中國時報
／台北報導

歷史悠久的金石堂城中店因租約到期將於24日熄燈，不僅愛書民眾不捨，就連附近書店也大嘆可惜，當地商圈發起「書街尋蹤」向金石堂城中店致敬，包含作家簽書會、名人說書、小小書店體驗員等活動，邀請民眾親自走訪書街，感受重慶南路獨特的書香文化。

重慶南路昔日有「書街」美名，不料近年因閱讀習慣改變，書店一間間吹起熄燈號，其中外觀具有高識別度的金石堂更宣布歇業，消息一出，引起愛書人哀鴻遍野，當地書店也舉辦「書街尋蹤」活動，要向具有34年歷史的城中店致上敬意。

台北市重南書街促進會理事長沈榮裕表示，重慶南路因鄰近補習班林立的南陽街，全盛時期書店逾百家，無論是教科書、電腦資訊或是簡體書專賣店通通都有，不僅是學生買書好去處，就連已故名人李敖都時常光顧，如今因消費習慣轉變，書店僅剩14、15家，購書民眾也多以年長者為主。

他指出，金石堂城中店熄燈暗示著一個閱讀世代的結束，當地商家都十分不捨，為了振興書街榮景，除了攜手周邊旅館及餐飲業推動友善閱讀店家外，每年更舉辦不同活動展現書街多元面貌，期盼讓年輕族群愛上閱讀。

為了保留書街的美好記憶，中華漫畫家協會理事長凌群說，此次特別花了3、4個月的時間，繪製導覽地圖，另也製作「漫畫大富翁」，讓孩子在遊玩中愛上閱讀。

「書街尋蹤」活動自即日起到7月底，期間民眾在重慶南路一段的店家消費滿500元，即可兌換好書1本，還可體驗傳統手工刷版文化，書街歡迎民眾共襄盛舉。

(中國時報)

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