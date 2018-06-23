員警救回棄貓 女兒親密玩伴

2018年06月23日 04:11 中國時報 王揚傑 ／新北報導 ／新北報導

喵星人「寶寶」9年前因身染數病，遭原飼主遺棄，海山警分局偵查隊偵查佐孫銘乾好心收留，不但花錢治好牠一身病痛，還對牠細心照顧。3年前，孫銘乾的女兒出生，寶寶也十分關心小娃娃，經常圍繞在小娃娃身邊，現在寶寶已完全恢復健康，也和小女兒成為好玩伴。

9年前某日，孫銘乾聽見住處附近不時傳來微弱的貓叫聲，外出查看後，循聲在住家附近的停車場發現貓籠裡關著1隻瘦弱的成貓，一副病懨懨的模樣，他在現場等候許久，始終不見飼主出現，於心不忍之下，便連籠帶貓提回家。

孫銘乾帶貓到獸醫院檢查，才發現這隻棄貓竟有腎衰竭、細菌感染、牙周病和寄生蟲等疾病，孫銘乾心中不禁痛罵原飼主，為何如此不尊重生命。此後他定期帶貓去看病，並決定收養幫這隻棄貓，幫牠起名叫「寶寶」。

孫銘乾說，大家都知道貓是很有個性的動物，但寶寶因為被棄養甚至虐待過，所以脾氣異常溫馴，不論別人怎麼擺弄牠，牠永遠逆來順受，任人擺布，好像害怕再被遺棄，讓人非常不捨。

3年前，孫銘乾的女兒出生，寶寶對家裡多了新的一份子也非常好奇，經常在小娃娃身邊轉來轉去，隨著小娃娃逐漸長大，彼此已是非常熟悉，天天玩在一起，成了最佳玩伴。

孫銘乾說，他很開心當初能收養寶寶，寶寶已經是他的家人，希望牠能陪女兒開心長大。

(中國時報)