苗栗市公共自行車 26日上路

2018年06月23日 04:11 中國時報 陳慶居 ／苗栗報導 ／苗栗報導

苗栗縣公共自行車租賃系統建置完成，苗栗市6站場26日啟用，頭份及竹南地區9站接著於7月5日啟用，方便遊客、洽公和通勤上班族和學生利用。縣府為鼓勵更多民眾使用，啟用後至2019年6月底前，前30分鐘免費騎乘，後續則依每4小時調整不同費率計費。

縣府與微笑單車22日舉辦公共自行車租賃系統建置及營運說明會，工務處長趙清榮說明租賃站建置及收費，微笑單車公司桃竹苗地區營運處長王世俊說明場站設備架構與車輛正確操作。

趙清榮說明，考量公共自行車可輔助大眾運輸，並兼具觀光使用，收費標準4小時以內的短、中程騎乘每30分鐘10元，第4小時至第8小時每30分鐘收費20元，第8小時以後每分鐘40元，以避免長時間借用。

縣長徐耀昌宣布利多訊息，為鼓勵民眾多騎乘公YouBike，降低汽機車使用率，減少車輛空氣汙染排放，啟用後至明年6月底，將實施前30分鐘免費騎乘補貼措施，前3個月補貼費用由環保署補助約500萬元，其餘由環保局空汙基金支應1825萬元。

UBike營運處長王世俊表示，公共自行開通啟用後，民眾可使用已註冊完成的悠遊卡、一卡通等電子票證租借，尚未完成註冊的民眾可至網站https://miaoli.youbike.com.tw或利用手機下載APP辦理註冊，相關問題可洽24小時服務專線037-558811。

(中國時報)