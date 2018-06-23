苗栗市公共自行車 26日上路

友善列印
中國時報
／苗栗報導

苗栗縣公共自行車租賃系統建置完成，苗栗市6站場26日啟用，頭份及竹南地區9站接著於7月5日啟用，方便遊客、洽公和通勤上班族和學生利用。縣府為鼓勵更多民眾使用，啟用後至2019年6月底前，前30分鐘免費騎乘，後續則依每4小時調整不同費率計費。

縣府與微笑單車22日舉辦公共自行車租賃系統建置及營運說明會，工務處長趙清榮說明租賃站建置及收費，微笑單車公司桃竹苗地區營運處長王世俊說明場站設備架構與車輛正確操作。

趙清榮說明，考量公共自行車可輔助大眾運輸，並兼具觀光使用，收費標準4小時以內的短、中程騎乘每30分鐘10元，第4小時至第8小時每30分鐘收費20元，第8小時以後每分鐘40元，以避免長時間借用。

縣長徐耀昌宣布利多訊息，為鼓勵民眾多騎乘公YouBike，降低汽機車使用率，減少車輛空氣汙染排放，啟用後至明年6月底，將實施前30分鐘免費騎乘補貼措施，前3個月補貼費用由環保署補助約500萬元，其餘由環保局空汙基金支應1825萬元。

UBike營運處長王世俊表示，公共自行開通啟用後，民眾可使用已註冊完成的悠遊卡、一卡通等電子票證租借，尚未完成註冊的民眾可至網站https://miaoli.youbike.com.tw或利用手機下載APP辦理註冊，相關問題可洽24小時服務專線037-558811。

(中國時報)

員警救回棄貓 女兒親密玩伴 八哥當管家 提醒家人「要睡覺」

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。