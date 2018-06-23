八哥當管家 提醒家人「要睡覺」

2018年06月23日 04:11 中國時報 吳敏菁 ／彰化報導 ／彰化報導

溫承翰是理性科技人，3年多前撿到受傷八哥雛鳥送醫救治，從此為小小鳥兒動了心，當起鳥爸爸；爾後又認養4隻愛情鸚鵡，半年前八哥開金口，學會說人話了，總提醒「要睡覺」，還當起鳥兒群中的糾察隊長，鳥言鳥語為生活增添許多溫馨、樂趣。

溫承翰難忘那年趕上班，正踏進公司大門，驚見地上躺著受傷小雛鳥，「不能見死不救啊！」護送就醫撿回1條鳥命後，牠也不會飛了，就當起護鳥大使，為牠取名「咖比（咖啡台語）」。

過了沒多久，公司股東心血來潮，「工作環境怎都沒鳥聲？」一口氣買來6隻愛情鸚鵡；但寒流襲凍死3隻，員工不知怎麼照顧，溫承翰就把3隻帶回家，再買1隻白牡丹湊成2對，和咖比一起成了生活中的伴侶。

「咖比、咖比，你講不聽喔！」家人老愛逗咖比，溫承翰說，半年前咖比開竅，接腔「會說話」、「講會聽」，家人驚喜交加，咖比一掌握語言工具還晉級當「管家」；每到晚上看他還打電腦，就扯起嗓子「要睡覺」。

溫承翰說，有了鳥伴，生活變得規律，鳥兒養在樓下，每天起床腳踏地板，鳥兒就心電感應；瞬間大鳴大放地啁啾吱喳，只能快快梳洗，帶著牠們去花園。

愛情鸚鵡在籠子吃飼料，總故意把飼料撒出，餵食其他飛到花園裡的鳥，彷彿牠們也成了鳥主人；尤其白牡丹更是翹腳到處撒，耳提面命不要撒，咖比也會幫腔「不能撒」、「不要撒」。

遇到下雨天，鳥籠從花園移到室內，咖比老大不願意，無奈頻問「為什麼？」真的很可愛。

(中國時報)