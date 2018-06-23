好友結伴 領養毛孩開餐廳

2018年06月23日 04:11 中國時報 王錦河 ／高雄報導 ／高雄報導

原本都念日文系的陳薏如和郭珮妏2013年在日本愛媛大學交換留學時結識，愛狗成痴的兩人成為好友，回台後兩人陸續一同領養了3隻米克斯犬，有感於高雄寵物餐廳不多，2018年1月兩人合開「三隻小汪」寵物餐廳至今5個月，以創意餐點和愛狗理念與同好交心。

位在鼓山區民利街的三隻小汪餐廳雖然坪數不大卻洋溢溫馨感，原木色系牆面掛有許多毛小孩畫作，店內有3隻米克斯犬店狗Katsu咖子、Sora搜啦和Umi烏米，都是陳薏如和郭珮妏一同領養來的。

三隻小汪的親子餐點包括各式丼飯和咖哩飯定食、炸物、鬆餅，兩人為開餐廳花1年和廚師好友學手藝，其中親生親子丼和領養親子丼定食的創意菜名是許多客人初次來店必問的品項，兩者的差異就在親生親子丼的主菜是雞肉和雞蛋，而領養親子丼是豬肉和雞蛋，食材都搭配洋蔥、大白菜和特調醬汁，親生售價160元、領養售價170。

寵物餐共有5種雞牛羊，將肉塊打成泥再加入碎塊蔬菜混合，不加任何調料，只加了少許的椰子油，這對毛孩免疫系統較好。

曾有位飼主請兩人將寵物餐固定宅配給飼養的柴犬吃，有一天送餐時才知柴犬過世了，2人聽聞噩耗感到難過，堅持不收餐錢，便把做好的寵物餐分享給流浪狗享用。

(中國時報)