好友結伴 領養毛孩開餐廳

原本都念日文系的陳薏如（左）和郭珮妏（右）大學交換留學時結識，兩人成為好友，回台後兩人陸續一同領養了3隻米克斯犬店狗Katsu（中）、Sora（右二）和Umi（左二），2018年1月兩人合開「三隻小汪」寵物餐廳至今5個月，以創意餐點和愛狗理念與同好交心。（王錦河攝）

友善列印
中國時報
／高雄報導

原本都念日文系的陳薏如和郭珮妏2013年在日本愛媛大學交換留學時結識，愛狗成痴的兩人成為好友，回台後兩人陸續一同領養了3隻米克斯犬，有感於高雄寵物餐廳不多，2018年1月兩人合開「三隻小汪」寵物餐廳至今5個月，以創意餐點和愛狗理念與同好交心。

位在鼓山區民利街的三隻小汪餐廳雖然坪數不大卻洋溢溫馨感，原木色系牆面掛有許多毛小孩畫作，店內有3隻米克斯犬店狗Katsu咖子、Sora搜啦和Umi烏米，都是陳薏如和郭珮妏一同領養來的。

三隻小汪的親子餐點包括各式丼飯和咖哩飯定食、炸物、鬆餅，兩人為開餐廳花1年和廚師好友學手藝，其中親生親子丼和領養親子丼定食的創意菜名是許多客人初次來店必問的品項，兩者的差異就在親生親子丼的主菜是雞肉和雞蛋，而領養親子丼是豬肉和雞蛋，食材都搭配洋蔥、大白菜和特調醬汁，親生售價160元、領養售價170。

寵物餐共有5種雞牛羊，將肉塊打成泥再加入碎塊蔬菜混合，不加任何調料，只加了少許的椰子油，這對毛孩免疫系統較好。

曾有位飼主請兩人將寵物餐固定宅配給飼養的柴犬吃，有一天送餐時才知柴犬過世了，2人聽聞噩耗感到難過，堅持不收餐錢，便把做好的寵物餐分享給流浪狗享用。

(中國時報)

雙兔幼兒園 玩伴很療癒

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。