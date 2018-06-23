韓國搖滾芭比 嗨翻歌劇院

2018年06月23日 04:11 中國時報 陳淑芬 ／台中報導 ／台中報導

台中國家歌劇院「夏天，來台中看音樂劇」，7月推出由百老匯授權改編《搖滾芭比》韓語、英語雙版本，《搖滾芭比》曾創下韓國音樂劇史上前所未有的票房神話。國家歌劇院品牌創新部經理黃本婷22日表示，韓國音樂劇發展數十年，無論演員唱功、音樂、舞台設計及編導都相當出色，邀台灣觀眾近距離欣賞韓國音樂劇的精采風貌。

台中國家歌劇院推出「夏天，來台中看音樂劇」，7月以百老匯改編音樂劇《搖滾芭比》登場，《搖滾芭比》於2005年起在首爾演出至今演出超過10季，台中國家歌劇院邀請來台演出促成首度海外巡演，7月20日至22日將推出韓語、英語雙版本。

韓語版主演吳萬石和田惠善是加入此製作超過10年以上的經典組合；英語版本則由Michael K. Lee及J-Min擔綱演出。歌劇院22日邀Michael K. Lee及J-Min兩人宣傳開唱，現場粉絲嗨翻，掌聲歡呼聲四起。

《搖滾芭比》劇中主角海德薇格(Hedwig)原是從小熱愛搖滾樂的男孩，為愛與自由奮不顧身追愛，經歷失敗的變性手術、被最愛的人剽竊創作歌曲，她憤世嫉俗徘徊在酒館與舞台演唱，吶喊出憤怒又哀傷的歌聲。

韓國在2005年獲得原著約翰．卡梅隆．米切爾（John Cameron Mitchell）授權，改以韓語詮釋女主角海德薇格，有別於原版的辛辣脫口秀風格，韓語版有獨到的韓式深情。

(中國時報)