東亞巧固球賽 永年中學奪冠

2018年06月23日 04:11 中國時報 許素惠 ／雲林報導 ／雲林報導

雲林縣土庫鎮永年中學女子巧固球隊參加第3屆東亞盃巧固球錦標賽，以14歲之齡挑戰社會組，對手盡是國手及體育學院學生，強敵環伺，身材和體力都不如人，多場在落後情況下追趕，最後仍然逆轉勝，且6連勝摘下冠軍，連對手也動容，稱讚她們好棒！

該錦標賽日前在大陸廣東珠海舉行，香港及澳門都派出國家代表隊，大陸則有廣州體育學院、重慶三峽學院 、湖南人文科技學院等參賽，永年中學則由國一、國二的9名小女將出賽，平均只有14歲，賽程未分齡，小將們只好以小抗大。

校長許仁弘說，國中組1場有3局共36分鐘，社會組45分鐘，該隊員身高和體力都無法和對手相比，尤其在冠軍爭霸賽時，遇上香港國家代表隊開始未久就輸了7、8分，靠著團隊默契和技巧苦追，最後逆轉勝，贏得如雷掌聲，連對手都臣服。

出身雲林土庫在當地經商的台商見家鄉孩子為台灣爭光，還當場掏腰包頒贈獎金，獎勵孩子優秀表現及運動精神。

永年中學該巧固球隊係承接土庫馬光國小校隊，校長廖育辰不忍球隊因升學被拆散，請永年協助，許仁弘報准董事會同意，以公立收費讓隊員就讀，留住優秀球員；但是由於學校沒有完善球場，孩子只能克難練球，每周2天放學後回馬光國小，接受一路陪伴的教練余彥霖以及廖育辰訓練。

廖育辰強調，孩子在球場上愈挫愈勇的精神並展現爆發力，足見當初沒讓球隊散掉是對的，因為這需要有扎實的根基，黃凱伶、張薰予、林莉喬、楊曉薇並獲選為國手。

(中國時報)