旅行藝術家 澳洲打工辦畫展

2018年06月23日 04:11 中國時報 曹婷婷 ／台南報導 ／台南報導

出國度假打工為青年嚮往，卻未必有方向。29歲吳洵之在澳洲旅遊打工，不只找到生命伴侶還一起在墨爾本辦畫展，最近更將4年的澳洲旅程創作一系列插畫，即日起在吳園展出，細膩筆觸、奇幻風格引人入勝。吳洵之說，求學、出國搭火車通勤，從鐵軌構築對世界的想像。

旅行藝術家吳洵之與何思穎2013年不約而同到了澳洲旅遊打工，來自台北的何思穎讀商卻嚮往畫畫，帶著畫筆踏上旅程，在市集為人畫肖像畫，遇上正巧去逛市集的吳洵之，2人理念相同，在異國傾訴理想、彼此支持。

吳洵之是土生土長台南人，一路都在畫畫，到澳洲打工就立定目標，要一邊在農場打工一邊辦畫展，攜手思穎展開追尋夢想的藝術之旅，創作足跡遍及澳洲大小城鎮，長達4年半旅程，兩人去年7月於墨爾本首度舉辦海外個展，去年底返台結婚。

在台期間，2人曾於林鳳營故事館舉辦聯展，並指導社區小朋友創作繪本，此次特別將畫作移師吳園公會堂舉辦「樂園流浪者：洵之＆思穎故事插畫展」，與更多人分享每一幅畫的動人篇章。

以「移動之城 軌道之國」為主題的插畫也同步發表專刊，是洵之淬取童年對鐵道的喜愛及頻繁搭火車的經驗，據此想像一座城市建構在巨大列車上，鐵軌就是國與國的橋樑。吳洵之說，每個人都是這個時空的流浪者，旅程是一個人與世界的牽絆，盼藉逐夢歷程，鼓舞更多人踏出腳步。

(中國時報)