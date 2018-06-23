違規開發山坡地 空拍機揪元凶

北市大地處引進空拍機協助山坡地開發巡查，成效不錯，為加強巡查員操作空拍機熟練度，定期安排講師傳授空拍機使用技巧。（大地處提供）

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中國時報
／台北報導

北市大地處過去巡查山坡地違規開發，常遇到民眾拒絕配合，甚至阻擋稽查人員進入的情況，大地處近年添購空拍機，針對不易到達或民眾不願配合的山坡地進行巡查，平均每年查到2至3件違規案件，近期更運用空拍機查獲陽明山山坡地違規填土施做景觀平台，依《水土保持法》開罰45萬元並要求立即拆除。

針對山坡地違規開發勘查，大地處從4、5年起委託廠商協助空拍，隨著空拍機普及、價格下降，大地處自行添購2部空拍機，定期開辦教育訓練課程，增加巡查員操作熟練度。

水保查報員鍾景雄表示，早期處理強制執行或取締違規時，常遇到民眾抵抗，像是糾眾圍堵或以大型障礙物阻擋出入口等狀況，而且部分違規地點不易前往，自從採用空拍機協助蒐證，讓山坡地違規開發無所遁形。

大地處指出，空拍機拍攝畫面除可做為違規認定，針對傾倒廢土案件，可搭配軟體3D模擬計算出土方量，非常方便，例如日前查報員發現仰德大道一處私地常有施工車輛進出，察覺有異欲入內勘查，但地主拒絕配合，經空拍機巡查，地主竟然在山坡地違規私建平台當作花園，證據確鑿依法裁罰45萬元並要求限期自行拆除。

此外，查報員也主動參加環境教育機構開辦「環境教育人員研習」，強化坡地保育知識，目前已有3人取得環教人員認證資格，查緝山坡地開發也肩負山林保育責任。

(中國時報)

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