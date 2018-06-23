氣候回暖 龍眼蜜產量增

2018年06月23日 04:11 中國時報 鄭雅文 ／台南報導 ／台南報導

台南市東山區農會22日舉辦第6屆「蜂蜜評鑑比賽」，於東山農會農業推廣中心進行複評，共53位蜂農參加，人數歷年最多。評審依色澤、氣味等評分蜂蜜成績，選出11名特等獎、34名頭等獎；其中，多數得獎者都已獲獎多年。

複評參賽者均已在初評時，將參賽蜂蜜透過儀器檢測篩選，符合CNS國家標準及通過農藥、抗生素等殘留檢驗。複評由5位專家學者進行感官品評，選出絕佳優質的國產龍眼蜜，並從中挑出頭等獎和特等獎，將擇日頒獎。

東山農會表示，今年龍眼開花量多，龍眼蜜的質量好，透過評鑑，讓53位蜂農的採收成果經鑑定給予肯定，其中不乏老面孔常勝軍，如江順良、江家豐父子檔，爸爸頭等獎、兒子特等獎和夫妻檔林清田、卓雪玲皆獲特等獎。

台灣養蜂協會榮譽理事長江順良說，去年受氣候影響，導致龍眼花開花繁亂，採蜜期間又逢多雨和低溫，致龍眼蜜收成不佳，產量僅有正常年的3成；今年春季氣候回暖、溫度較高，讓龍眼花開花留蜜增多，產量比去年上升，為正常年的5到6成，品質佳、產量回穩。

南市府農業局統計，台灣龍眼種植面積達1萬900多公頃，台南市種3700多公頃，為全台第一；養蜂戶數也因蜜源充足逐年增加，從2011年養蜂戶數87戶，養蜂箱數1萬4000多箱，到2017年121戶的1萬9000多箱，增加約36％，產銷班班數現有15班。

(中國時報)