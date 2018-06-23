村長夫妻 種巴西蘑菇顧健康

屏東崁頂鄉港東村長徐秀如因當警察的先生免疫力失調，吃巴西蘑菇改善後，自己種植並磨粉製成健康食品推廣，希望和更多人分享。（潘建志攝）

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中國時報
／屏東報導

屏東崁頂鄉港東村長徐秀如因為當警察的先生長期作息不正常，免疫力失調，經朋友推薦吃巴西蘑菇後改善體質，決定自己種植。不過因鮮菇保存不易，找上生技公司經冷凍乾燥後磨粉製作成健康食品，已在親友間推廣並希望和更多人分享。

徐秀如的先生因警察工作長期作息不正常，免疫力失調造成嚴重皮膚癢，看醫生都無效。親友推薦吃巴西蘑菇後狀況改善很多，讓夫妻倆興起自己種植的念頭；2年前開始以全自動貨櫃屋進行栽培，除了自己食用外，也販售貼補家用。

全自動貨櫃屋能自動控制溫度及溼度，並以太空包和泥炭土種植巴西蘑菇，徐秀如強調，蘑菇都經過檢驗，不含重金屬。

但因鮮菇保存不易，數量多必須要研發副產品，因此透過朋友找到合壹合生技公司將蘑菇冷凍乾燥後磨成粉，製作成小包裝健康食品，符合現代人追求方便的心態。巴西蘑菇日本稱為「姬松茸」，產品便以此為名。

徐秀如說，不像市面上有些巴西蘑菇的健康食品以蕈絲體（蕈孢）製作，亦有添加些其他成份，「姬松茸」以子實體（成菇）製作，完全不添加其他物品，因此所含的多醣體及微量元素更豐富。

她說，1台斤的鮮菇大概只能製作成45公克粉末，正好是1個月用量；營養成份都萃集其中，方便食用。目前經親朋好友試用推廣後，已打出名聲，種植量從原本1貨櫃增加到6貨櫃，也希望能與更多人分享。

(中國時報)

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