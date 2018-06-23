為多拿發票 阿伯霸占自助加油區

2018年06月23日 04:11 中國時報 徐養齡 ／竹縣報導 ／竹縣報導

新竹1間設有自助加油區的加油站，日前被1名阿伯霸占多時，不疾不徐連加了5次油，害後方要加油的車輛一路塞到馬路上，挨批「為領發票不擇手段」、「浪費大家時間」，站方對阿伯也無可奈何，畢竟無法限制加油次數，日後遇到會口頭勸導。

目擊網友表示，該名騎機車來自助加油的阿伯，安全帽都沒脫就忙著在加油刷卡機前點來點去，結果加了沒2秒就把油槍掛回去，隨即又插信用卡再次加油，每次都只加5元，來回不知多少次。

網友氣憤說，阿伯占用為數不多的自助加油區，後面車潮一直湧進來，全被阿伯卡住，但他似乎裝作沒看到，仍自顧自地重複刷卡、加油的動作，令人看了直搖頭，研判他是為了拿到大量發票，才以小額加油的方式取巧。

阿伯加油的畫面被PO到網上，引起網友熱議，有人痛批阿伯為了發票中獎不擇手段，「貪心的人永遠不會中獎」、「大白天霸占，是想逼死誰？」也有網友搞笑安慰「幸好阿伯不是開卡車來加」，揶揄機車油箱不大，能加的空間有限。

由於加油站本身並未刻意限制加油次數，阿伯連續小額加油的情形算是偶發事件，日後遇到也只能善意勸導，不過網友對此相當不以為然，擔心日後若有更多人用相同方式拿發票，加油站豈不是天天塞爆？希望能拿推出具體規範。

(中國時報)