宜市防水患 全面修繕排水機組

2018年06月23日 04:11 中國時報 胡健森 ／宜蘭報導 ／宜蘭報導

氣候愈來愈極端，如今汛期已至，各項防災準備刻不容緩，宜蘭市公所有鑑於抽水機組老舊，恐在災害發生時未能充分發揮作用，經向縣府及中央爭取，獲內政部營建署補助8000萬元，公所立即著手規畫「雨水抽水站修繕及機組擴充工程」，對宜蘭市排水防災有極大助益。

市公所表示，新生抽水站抽水機組故障率過高，為避免風災時故障導致發生災害，計畫將站內引擎機組汰換更新，並擴充1組抽水機組，提高抽水效率；站體部分將增設屋頂薄膜結構，兼容防水性及美觀性。

其次，為力行抽水站依營建署檢測後建議，將更換抽水機組內減速機及燃油系統等零件，並更換撈汙機及發電機，調整進水路坡度與擴增抽水井空間，使市區積淹水情形能更迅速消退，另外就是金六結及文昌抽水站的抽水機組將汰換撈汙機及部分站體設施。

改善計畫還包括增設抽水站CCTV災防影像傳輸，能隨時掌握抽水站機組運轉及人員進駐，針對雨量大小、排水順暢、抽水站柴油引擎及抽水運轉訊號、大型閘門啟閉狀態進行訊號監測。

宜蘭市長江聰淵說，抽水站運轉連線系統可整合訊號，透過網路將資料傳送至中控系統，即時掌握抽水站設備運轉狀態，同時可連結雨量站、區排水位站及淹水警報站資訊，提早通知抽水站人員。今年也將在抽水站及水箱涵試辦「光纖水位測站」設置，監控平日排水水位變化，並研擬其他通訊方式，藉高科技提升管理及應變能力，強化治水效能。

(中國時報)