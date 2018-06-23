超市贈即期食品 弱勢長輩加菜

2018年06月23日 04:11 中國時報 蔡依珍 ／桃園報導 ／桃園報導

全聯在桃園的7家門市，與桃園社會局3個關懷據點合作，免費贈送即期食品，交給志工重新烹調成美食，讓弱勢長輩們加菜，過去買不起的海鮮、牛肉等高價食材，長輩也能開心享用，參與人數增加1成，志工們都讚賞，但也希望增加運送即期品的配套措施，讓善心更完善。

基督教救助協會社會服務處長張謙方說，台灣每年浪費367萬噸食材，各大超市、超商販售的生鮮食品，到期後都只能成為垃圾丟棄。

為推廣惜食愛物，媒合社會局和全聯合作優食計畫，4月中起試辦3個月，由全聯門市人員每天盤點即期魚肉、蔬果和糕點拍照上傳群組，關懷據點的志工每晚21點半到店取貨，帶回放進冰箱或冷凍庫，再烹調給弱勢長輩們加菜。

張謙方說，因為每天有的菜色不同，也考驗志工們的智慧和烹飪功力，有時得累積3天同食材才能一次烹飪，協會也邀請食品安全教授開班授課，教導辨識食物腐敗和了解食用安全，為食安把關，坦言光靠即期食品不可能撐起一個供餐點，但確實可減少約1／3的食材成本。

「就算接近賞味期，經過巧手烹飪一樣營養美味可口！」大檜溪社區發展協會理事長謝縉霟笑說共餐菜色更豐富多元，長輩們都有目共睹，試辦近2個月來人數從60人增加到近70人，希望政策可以延續。

(中國時報)