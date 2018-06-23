省電費 頭城全面更換LED路燈

2018年06月23日 04:11 中國時報 胡健森 ／宜蘭報導 ／宜蘭報導

台灣面臨嚴重缺電危機，蠢蠢欲動的電價也讓人壓力倍增，頭城鎮公所決定逐年編列3200萬元，將鎮公所負責維護管理的路燈全部汰換為LED路燈，預估每年可省下100萬度電、250萬元電費，更換LED燈受風面積較小，減少風災造成耗損，亮度也比傳統燈具明亮。

總計汰換3477盞

頭城鎮長曹乾舜表示，頭城鎮是臨海鄉鎮，每逢颱風季節路燈總是首當其衝損害嚴重，去年尼莎颱風造成鎮內近千盞路燈損壞，鎮公所在著手修復時也思考耐用度，先試辦將400盞路燈汰換為LED路燈，經過了1年實際使用測試，發現LED路燈不但省電、受風面小，照明亮度也比傳統燈具明亮許多。

他說，經估後，公所決定逐年編列預算，全面執行路燈更換為節能燈具，提高街道照明品質，還可節省電費與維管經費。

頭城鎮轄內維護管理的各式路燈燈具共有3877盞，扣掉先前試辦更換的400盞路燈，此次汰換3477盞路燈，所需經費為3200萬元，採固定價金分年分期方式給付，經費來源大多是汰換LED路燈節省電費以及維修費用。

鎮公所指出，汰換路燈計畫近日開工，預於年底可全面更新完成，待全部更換完成後，估計1年可省下超過100萬度電，節電幅度高達69％，節費效益換算後更達到79％，每年約可省近250萬元電費、減碳量達1026公噸。

1年省下近250萬

曹乾舜說，台灣正值缺電危機，路燈照明是公共用電大宗，傳統路燈不但耗電且損壞率高，照明效率也不及LED路燈，全面更換LED路燈是一項相當可行的投資，雖然短期內感覺需要投入龐大經費，但長期來看卻是百利而無一害。

(中國時報)