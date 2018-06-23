八仙塵爆紀錄片 正能量首映

2018年06月23日 04:11 中國時報 葉德正 、 葉書宏 ／新北報導 ／新北報導

八仙塵爆即將滿3周年，導演吳星螢拍攝的紀錄片《夢迴樂園》22日首映，記錄傷者復健的痛苦與艱辛，新北市長朱立倫22日出席首映會表示，這部片記錄八仙塵爆事件傷者復健心路歷程，也展現社會充滿愛心及正面力量的一面，「傷痕可以平復，但不能忘記」。

紀錄片《夢迴樂園》由陽光基金會籌畫，邀請曾入圍金馬獎最佳紀錄片的新銳導演吳星螢執導，透過影像讓社會大眾看見傷友的生命韌性，藉此喚醒社會對公安的重視。

盼喚醒對公安的重視

其中一名主角薇涵，在事件中全身68％燒傷，經40次手術及後續復健，如今已經重回小學教游泳，她說，希望用自己的生命故事激勵更多人。

朱立倫到場觀影，感謝吳星螢完成這部紀錄片，讓大家了解傷友走過傷痛的艱辛歷程，他希望這部紀錄片可以提醒大家記取塵爆事件的教訓，並展現社會充滿愛心的正面力量。

讓大眾看見生命韌性

朱立倫說，八仙塵爆事件後，市府團隊努力和中央經過無數次會議協調，落實塵爆後續傷者的照護及復健工作，也感謝社會各界愛心，在缺乏人工皮、敷料等醫療器材時發動募捐，讓傷患及時獲得醫療照護，讓許多孩子可以重返學校及職場。

陽光基金會表示，八仙塵爆受傷者，居住新北市者佔39.4％，新北市政府第一時間提供場地協助設立新北陽光重建中心及新北陽光家園，協助傷者快速恢復生活自理功能，並減輕家屬的照顧負擔。

為讓更多民眾可以欣賞到這部紀錄片，主辦單位獲得企業贊助，將於台北、桃園、台中、雲林及台南舉辦特映活動，歡迎民眾到臉書粉絲專頁查詢。

(中國時報)