台大湳雅院區市地重劃動土

2018年06月23日 04:11 中國時報 徐養齡 ／竹市報導 ／竹市報導

台大醫院新竹分院湳雅院區擴院案，歷經1年多來土地撥用爭議，如今總算水到渠成，市長林智堅22日為院區市地重劃動土，朝擴院落成邁進歷史性的一大步。

土地爭議 耗時1年多

台大醫院新竹分院前身是署立新竹醫院，2011年改制至今，在時空背景變遷及人口增長雙重趨勢下，已難以負荷大新竹地區龐大的醫療資源，院方因此提出擴院需求，爭取更寬敞、現代化的醫療空間。

經市府評估後，確定選在武陵路與湳雅街5.08公頃的文高用地及公園用地，作為台大新竹分院湳雅院區預定地，此後密集進行用地取得及都市計畫變更作業，而預定地內新竹農田水利會0.14公頃土地，是市地取得最後一哩路，採跨區公辦市地重劃方式取得。

林智堅昨為台大新竹分院擴院市地重劃工程舉行開工動土典禮，他語重心長表示，新竹地區人口飆升，醫療資源應跟上成長速度，台大湳雅擴院案緊鄰台68快速道路，周邊有商場及賣場，生活機能及交通皆便利，完工後將滿足大新竹及鄰近縣市民眾的醫療需求。

計畫審查 3年內完成

地政處表示，經都市計畫變更後，台大即可進行預算編列、工程整體規畫、用地取得等作業，送台灣大學及中央機關審查。相關用地取得及計畫審查期程約3年內可完成。

湳雅新院區規畫5.08公頃占地面積，計畫將打造地上10層樓、地下3層樓、550床的急重症大樓，工程總經費上看60億元，台大更可望在湳雅院區設立醫學中心，大幅提升大新竹、北苗、南桃園醫療品質。

(中國時報)