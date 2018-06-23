魚池2／3列邵族領域 鄉民怒

2018年06月23日 04:11 中國時報 沈揮勝 ／南投報導 ／南投報導

南投縣魚池鄉全鄉土地面積1萬2137公頃、人口1萬6900多人，其中邵族約300人。行政院原住民族委員會11日公告邵族土地與部落範圍，鄉境2/3計8095公頃土地被畫入邵族傳統領域，引發非原住民籍民眾大恐慌，鄉民代表會22日召開臨時會表達抗議。

鄉代會開臨會 表達不滿

魚池鄉代會主席張德林表示，全鄉多達2/3土地被畫入原民傳統領域，竟渾然不知，真是愧對鄉民。讓人不解的是，畫設過程為何鄉公所、縣府，甚至連在地立委都不知情？程序正義何在？

代表會臨時會中，進場關心民眾逾百；王聖中、劉啟帆、黃馨瑩3名鄉長參選人也列席；王質疑邵族傳統領域畫設過程黑箱作業，堅決反對納入；劉認應以和為貴，勿讓此案操弄成族群對立；黃則稱，畫成這樣，就已是對立的開始。

鄉民王若嵐說，讓不到2％的人左右98％以上的鄉民生活，讓人不平！邵族主張其祖先住的地方就是他們傳統領域，那他們祖先從阿里山追逐白鹿而來，應該循白鹿足跡，往阿里山畫回去才對！

7月1日生效 嗆北上抗議

退休校長黃進昇說，歷史有演替、土地「千年八百主」，哪有永遠不更替道理？老農沈艷志則稱，7月1日就要生效、迫在眉睫，應直接北上原民會抗議！

立委馬文君、縣議員謝明謀也到場，馬文君說，6月11日公告、7月1日實施真的太倉卒，應讓中央真正了解鄉民心聲；直接到原民會尋求救濟。

邵族民族議會議長巴努表示，傳統領域畫設已進行10多年，配合《原住民基本法》推動，必須要有範圍依據，但不影響一般私有地權益。至於邵族未先與公所、縣府與在地民眾協商，他以「漢人攻占台灣，也沒先告訴我」回應。

(中國時報)