冷鏈物流中心 雲林爭到底

2018年06月23日 04:11 中國時報 周麗蘭 ／雲林報導 ／雲林報導

農委會將在全台籌設4個冷鏈物流中心，全台最大農業生產基地雲林卻被忽略，雲林縣農業處長張鴻猷22日銜命北上爭取。據了解，農委會設冷鏈物流中心的訊息並未釋放給各縣市，南部幾個農業縣得知也都跳腳。

農業處長銜命北上

雲縣府指出，2009年西螺公所即針對西螺果菜市場改善計畫，曾向縣府爭取經費委外研究，其中之一是冷藏與物流問題；縣府也規畫在西螺果菜市場向北延伸100公頃用地，設置國家級農產物流中心。

農委會設置冷鏈物流中心計畫案已內定桃園、彰化、屏東，立委張李麗善21日披露消息引起譁然。

內定桃園彰化屏東

縣長李進勇21日急電行政院祕書長卓榮泰、農委會主委林聰賢，但未獲肯定答覆。22日農業處長張鴻猷北上參加農業首長會議，銜命向農委會強烈表達設在雲林縣才能達到最高效益的立場。

農業處表示，如果透過前瞻計畫由各縣市提案競爭，雲林縣一定很有機會，萬事俱備只欠東風。

縣議員李明哲22日質詢表示，前縣議員李佳芬十幾年前與西螺菜市場的經理曾建議縣府，要把西螺果菜市場轉型為「亞洲綠色廚房」，豈料縣府是言語上的巨人、行動上的侏儒，如今又錯失機會。

副縣長丁彥哲表示，農委會近日可能會找雲林縣研商，他也願意親自帶隊派訪農委會。李明哲表示，縣府不能再被動等待，要清楚訴求雲林在冷鏈物流及農業園區是不可或缺的角色。

(中國時報)