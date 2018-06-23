廠商出包 5000人會考排序錯

高雄區高級中等學校免試入學委員會發出簡訊通知家長，並在網頁公告個人序位已重新檢校完成，請同學登入系統再次確認個人序位。（翻攝自高雄區高級中等學校免試入學委員會網站）

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中國時報
／高雄報導

太離譜！國中教育會考20日公布序位區間，高雄區卻有5000多位考生排序錯誤，教育局緊急追查，發現是資訊公司程式編碼漏列數學積分，趕緊發簡訊通知家長、學生，幸好不至於影響選填志願，但重要考試竟出包，令外界直呼誇張。

承辦10多年 仍發生疏失

教育局主祕游淑惠表示，這家資訊公司從樂學計畫開始承辦，至今已10多年，應該很有經驗，沒想到仍發生嚴重疏失，目前已請免試入學委員會提出檢討報告，並將追究系統廠商責任。

高雄區免試入學超額比序共18項，20日下午5時公布序位區間，提供高雄區考生作為免試入學志願選填參考，但馬上有家長及考生發現排序似乎不對，有人序位區間比預期大幅進步、也有人嚴重退步，紛紛向教育局反應。

發簡訊通知 已重新檢校

高市教育局進一步追查，才發現負責系統的電腦公司出包，在程式編碼中漏列第7項「國中會考數學積分」，總計高雄2萬3458名考生中，有5106人排序受影響。

高雄區高級中等學校免試入學委員會發出簡訊通知家長，21日並在網頁公告個人序位已重新檢校完成，請同學登入系統再次確認個人序位，因為選填期限到6月27日中午12點為止，還有充足時間，考生可參考修正後的排序區間重新選填志願，若已填好也可上網更改，權益不會受損。

可重填志願 不影響權益

游淑惠強調，20日公布序位區間後，已有3500多人上網填完志願，教育局已發簡訊給排序發生錯誤的學生及家長，並將名單送至各國中，請校方一一通知，下周一教育局也將進系統逐一查核，確保已填過志願的考生確實上網重新選填。

(中國時報)

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