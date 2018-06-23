柯P爆台大醫師就以態度制量

2018年06月23日 04:11 中國時報 吳堂靖 ／台北報導 ／台北報導

台北市長柯文哲22日出席AAMA台北搖籃計劃暨創業小聚年會，以醫師轉任台北市長的歷程為主題，發表近30分鐘演說，不過他在談及從醫經驗時，卻語出驚人表示，台大醫院是公家機關無法提高價格，所以會以服務態度制量，因此院內醫生沒有服務態度好的，此話一出引發現場民眾一片譁然。

第7屆AAMA年會前輩新秀齊聚一堂，數位時代發行人詹宏志、公益平台董事長嚴長壽、信義房屋董事長周俊吉等人均共襄盛舉，柯文哲也到場演說，回顧愛滋器官、一日雙塔及投身政治等心路歷程，在提及醫生生涯時，柯打趣說，台大醫院急診室隨時有100個人在等，怎麼可以態度好呢？為了永續經營，必須要服務態度不好，此話一出引發台下觀眾哄堂大笑，也有人認為柯P又失言了。

面對年底選戰，柯文哲坦言，雖然一直秉持「心存善念，盡力而為」的信念，但在台北政壇真的很難「心存善念」，他表示，這次選舉缺人、缺資源，但就在當作再騎一次一日雙塔，最後則以「We can do something impossible」鼓勵新創者。

今年年會透過大師論壇、小聚主題場等活動，匯聚不同創業世代的能量，並邀請來自矽谷、北京、香港的新創業者分享心路歷程，吸引近600位創業者參與。

詹宏志表示，搖籃計畫每年邀請12位前輩擔任導師，招募20位創業家，進行為期2年的交流學習，目前已有66位導師、150位創業家參與，打造前輩新秀相遇的機會。

國發會主任委員陳美伶致詞表示，政府今年推出優化新創事業投資環境方案，另也鬆綁法規透過投資替代補助，盼成為新創業者的生命共同體。

(中國時報)