柯P爆台大醫師就以態度制量

2018年06月23日 04:11 中國時報 吳堂靖 /台北報導 /台北報導

台北市長柯文哲22日出席AAMA台北搖籃計劃暨創業小聚年會,以醫師轉任台北市長的歷程為主題,發表近30分鐘演說,不過他在談及從醫經驗時,卻語出驚人表示,台大醫院是公家機關無法提高價格,所以會以服務態度制量,因此院內醫生沒有服務態度好的,此話一出引發現場民眾一片譁然。

第7屆AAMA年會前輩新秀齊聚一堂,數位時代發行人詹宏志、公益平台董事長嚴長壽、信義房屋董事長周俊吉等人均共襄盛舉,柯文哲也到場演說,回顧愛滋器官、一日雙塔及投身政治等心路歷程,在提及醫生生涯時,柯打趣說,台大醫院急診室隨時有100個人在等,怎麼可以態度好呢?為了永續經營,必須要服務態度不好,此話一出引發台下觀眾哄堂大笑,也有人認為柯P又失言了。

面對年底選戰,柯文哲坦言,雖然一直秉持「心存善念,盡力而為」的信念,但在台北政壇真的很難「心存善念」,他表示,這次選舉缺人、缺資源,但就在當作再騎一次一日雙塔,最後則以「We can do something impossible」鼓勵新創者。

今年年會透過大師論壇、小聚主題場等活動,匯聚不同創業世代的能量,並邀請來自矽谷、北京、香港的新創業者分享心路歷程,吸引近600位創業者參與。

詹宏志表示,搖籃計畫每年邀請12位前輩擔任導師,招募20位創業家,進行為期2年的交流學習,目前已有66位導師、150位創業家參與,打造前輩新秀相遇的機會。

國發會主任委員陳美伶致詞表示,政府今年推出優化新創事業投資環境方案,另也鬆綁法規透過投資替代補助,盼成為新創業者的生命共同體。

