市區連破3洞 透地雷達抓漏

2018年06月23日 04:11 中國時報 曹婷婷 ／台南報導 ／台南報導

豪雨造成台南市區道路、地下道連破3洞4傷，台南市政府工務局22日啟動透地雷達，預計花1周偵測包括大同、長榮、小東、府連、東寧、華南6處地下道，報告2周後出爐，希望藉由檢視各地下道狀況，預防再發生類似事件。

台南市區要道在雨後出現坑洞，成為熱議話題，不少人自嘲雨天騎車要小心「被坑」。民進黨台南市長參選人黃偉哲22日視察港尾溝溪滯洪池了解防汛成果，被問及坑洞話題時，直言這不只影響行的安全，且市民觀感不好。

他說，台南執行路平專案多年已現績效，但路面一旦出現坑洞衝擊安全及市民觀感，若是老舊管線滲漏造成土石掏空，應盡速全面檢測老舊管線，亦可動用特殊機器人或儀器檢測，否則等到地基掏空、路面塌陷，亡羊補牢已經來不及。針對不少市民批評道路挖了又挖，誤以為政府的錢花不完，日後也要盡量避免。

工務局趁著放晴，昨天一早展開透地雷達探測，第一站前往林森路地下道，確保周邊車道有無掏空情形。工務局專委危仕修說，預計花1周針對全市6座地下道，包括大同林森、長榮、小東、東寧、府連、華南及建平路與建平九街口，逐一進行透地雷達探測，報告預計2至3周後出爐。

工務局指出，此次路面坑洞肇因瞬間大雨沖刷，加速路基掏空速度，才會在短時間內出現3處塌陷，目前均已完成灌漿回填。

工務局解釋，道路下方埋藏許多管線及箱涵，前年0206地震後接連多起地震造成損害，因損害位置位於地底，無法目測巡檢，經年累月漏水沖刷地基，容易掏空道路、塌陷；儘管市府平日固定以儀器巡檢，但受限環境條件，難以全面兼顧。

面對雨後部分道路「坑坑疤疤」，遭質疑道路品質，危仕修也解釋，這是路面瀝青老化出現細微裂縫，下雨時雨水會從裂縫滲透，經年累月車輛輾壓加上下雨沖刷就形成坑洞；他還強調，這幾年路面破洞跟以往比減少很多，透過路平專案也加強巡查修補。

(中國時報)