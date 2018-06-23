潮境海灣節 嗨翻整個暑假

2018年06月23日 04:11 中國時報 張穎齊 ╱基隆報導 ╱基隆報導

「基隆潮境海灣節」即將在7月7日登場，基隆市府推出5大主題、10大活動，邀請民眾跟著「潮海洋」、「潮生態」、「潮音樂」、「潮美食」、「潮漁村」的腳步，從陸地到海洋嗨翻整個暑假，還有獨木舟、登船和2天1夜等體驗營活動。

基隆市府22日舉行「2018基隆潮境海灣節」造勢活動，現場展車獨木舟等水上運動設備器材，還有養眼正妹做示範。頭戴編織帽的市長林右昌和出席嘉賓，一起轉動電話轉盤象徵系列活動開始報名，他歡迎民眾今夏來基隆，從陸地到海洋，潮翻一整夏。

基隆潮境海灣節，以「潮海洋」、「潮生態」、「潮音樂」、「潮美食」、「潮漁村」5大主題，推出獨木舟、遊灣體驗、海洋音樂、生態旅遊、漁村探訪、高地私廚饗宴和海底影像紀錄等系列活動，展現10種特色海洋文化體驗。

林右昌指出，活動呈現海洋休閒產業發展脈絡，不僅可體驗獨木舟、無動力海上休憩、水下攝影，隨著米其林主廚的導引，還可在101高地來場浪漫的美食饗宴。

他說，夏天是基隆最適合觀光旅遊的季節，海風吹拂下，傍晚在海邊來場音樂或野餐派對，感受宜人風情，邀請大家結伴一起來基隆瘋狂「玩一夏」，基隆絕對是今夏全台灣最熱門打卡、暢遊的首選城市。

產發處表示，潮境海灣節系列親海活動，民眾可透過活動參與乘船欣賞海灣、基隆嶼美景及遠眺象鼻岩，此外還有海灣紀錄片徵選，詳情可至官網（https://www.chaojingbay.com.tw/）查詢或搜尋「2018基隆潮境海灣節」。

(中國時報)