新北防災會報 加強抗旱整備

汛期將至，新北市今年防災會議除了加強防汛，也加強旱災與大規模停電應變。（葉德正攝）

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中國時報
／新北報導

梅雨不如預期，新北市政府22日舉辦災害防救會報，除為將到的汛期整備，也要求加強旱災與大規模停電應變，新北市建置完成的犯罪防治及市區道路交通影像監視系統，也將有限度開放用於水災災情監控及查報作業，全面防患於未然。

新北市消防局表示，今年水情狀況不佳、旱象嚴峻，新北市除要求所屬機關整備所有資源全力抗旱、超前部署，並透過各式管道宣導節約用水，加強民眾節水共識。另市府也已彙整各轄區臨時供水站點位，未來將視水情狀況開設臨時供水站。

新北市警察局說，目前在新北市共已建置2萬7882支監視器，經統計新北市轄內易積淹水地點877處，已建置CCTV者833處，今年將再新建4處，剩下40處將來也會優先設置。

警察局說，監視系統將開放權限，在不影響隱私情況下，救災人員可以監看，或連線到市府災害應變中心，減少巡查及處置時間，有效提供災害防救效能。

若遇到停電，由經發局成立緊急應變小組，召集權責局處研討相關應變作為；大規模緊急停電，應變中心開設由消防局主導，無法排除緊急危害者，得依個案需要，比照「大規模緊急停電」辦理。

朱立倫也說，汛期將至，易形成孤島區域為烏來區忠治里、烏來里、孝義里、信賢里、福山里等5處，烏來區公所必須加強平時物資儲備工作，並落實災前監控預警及預防性疏散等措施，守護市民的安全。

(中國時報)

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