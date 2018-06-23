林佳龍允諾 太平建衛星城市

2018年06月23日 04:11 中國時報 陳世宗 ／台中報導 ／台中報導

台中市大里、太平和霧峰區都市計畫缺乏整體規畫，市議員張玉嬿等人22日求市府盡速推動實質通盤檢討，擴大都計面積，改造「大平霧」，成為吸引中央機關南移案例。台中市長林佳龍承諾將盡速安排到太平區會勘，打造太平區衛星城市。

張玉嬿指出，大平霧都市計畫區是原縣區第1個完成檢討的都市縫合案，更是未來發展翻轉的契機，預估115年都市計畫區人口會增加5萬人；但全區都計市畫面積僅13.5％，應至少增加1倍，才能成為都會主核心。

張玉嬿、謝志忠說，大平霧以前都市計畫只有點，沒有全面規畫，連個像樣公園都沒有，應藉這次通盤檢討，讓太平引進低汙染的新型產業發展、提高商業層級，大里邁向工業新聚落與現代化城市，霧峰成為大學城。

台中市都發局長王俊傑表示，10大都市計畫區包括已整併的台中都市區、大坑風景區、中科及台中港特定區；整併中有烏日大肚區、大里太平霧峰區、豐原潭雅神區；預備中有大甲大安外埔區域、梨山谷關新社石岡區及清泉崗等，先進行整併再逐步完成都市更新。

林佳龍強調，「屯區市區化」不只是口號，要落實於都市計畫中，並搭配交通、水利、產業、文化發展加以整合；大平霧人口近50萬人，包括公共設施、道路、公園、學校都要做檢討。

(中國時報)