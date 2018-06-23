森鐵員工移撥林鐵處 說明會炮聲隆隆

2018年06月23日 04:11 中國時報 廖素慧 ／嘉市報導 ／嘉市報導

林務局新設阿里山林業鐵路及文化資產管理處7月1日上路，現有200餘名台鐵森鐵員工憂心工作權益不保；22日林管處舉行說明會時，有員工爆氣，炮聲隆隆。林務局表示，薪資待遇不低於現況，原則上全部員工都將移撥至林鐵處，若不移撥者依法資遣。

嘉義林管處表示，林務局阿里山林業鐵路及文化資產管理處7月1日將成立，包括現屬台鐵局的阿里山森鐵、嘉義林管處轄下的檜意森活村、阿里山林業村等開發計畫業務，都將移交林業鐵路暨文資管理處承辦，中央核定總員額312名。

林管處表示，總員額包括移撥自現職台鐵森鐵員工210餘人，當初台鐵招聘森鐵員工，屬「專事專用」，無法直接轉任台鐵局，原則上全部員工都將移撥至林鐵處，薪資待遇不低於現況，但若有員工不移撥，則依法資遣。

不過，部分員工對中央缺乏信任感，現場分發切結書，要求官員先簽切結書以表示政府對森鐵員工的保障承諾；嘉義林管處長黃妙修收下切結書，但未簽立，且呼籲尊重每個人參與說明會的權益，更希望森鐵員工一起為阿里山林鐵打拚。

森鐵員工代表王裕凱說，新制定的林鐵處薪資福利辦法，取消森鐵現有的交通津貼、曾被打乙等考績的員工升遷受限、績效與考懲綁在一起等新制，績效做得好是高層有功，做不好是基層員工受殃，令人無法接受，目前仍有約百餘名員工觀望。

林務局森林育樂組長張弘毅表示，行政院核定契僱人員薪級表，將較低階的2、4、6薪級刪除，提升薪級，並增列營運師級薪資可達50K以上，考核獎金、年終獎金等福利也比照現制保留。

(中國時報)