森鐵員工移撥林鐵處 說明會炮聲隆隆

友善列印
中國時報
／嘉市報導

林務局新設阿里山林業鐵路及文化資產管理處7月1日上路，現有200餘名台鐵森鐵員工憂心工作權益不保；22日林管處舉行說明會時，有員工爆氣，炮聲隆隆。林務局表示，薪資待遇不低於現況，原則上全部員工都將移撥至林鐵處，若不移撥者依法資遣。

嘉義林管處表示，林務局阿里山林業鐵路及文化資產管理處7月1日將成立，包括現屬台鐵局的阿里山森鐵、嘉義林管處轄下的檜意森活村、阿里山林業村等開發計畫業務，都將移交林業鐵路暨文資管理處承辦，中央核定總員額312名。

林管處表示，總員額包括移撥自現職台鐵森鐵員工210餘人，當初台鐵招聘森鐵員工，屬「專事專用」，無法直接轉任台鐵局，原則上全部員工都將移撥至林鐵處，薪資待遇不低於現況，但若有員工不移撥，則依法資遣。

不過，部分員工對中央缺乏信任感，現場分發切結書，要求官員先簽切結書以表示政府對森鐵員工的保障承諾；嘉義林管處長黃妙修收下切結書，但未簽立，且呼籲尊重每個人參與說明會的權益，更希望森鐵員工一起為阿里山林鐵打拚。

森鐵員工代表王裕凱說，新制定的林鐵處薪資福利辦法，取消森鐵現有的交通津貼、曾被打乙等考績的員工升遷受限、績效與考懲綁在一起等新制，績效做得好是高層有功，做不好是基層員工受殃，令人無法接受，目前仍有約百餘名員工觀望。

林務局森林育樂組長張弘毅表示，行政院核定契僱人員薪級表，將較低階的2、4、6薪級刪除，提升薪級，並增列營運師級薪資可達50K以上，考核獎金、年終獎金等福利也比照現制保留。

(中國時報)

林佳龍允諾 太平建衛星城市 陸漁船越界捕魚 海巡罰60萬驅離

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。