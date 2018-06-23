供不應求 花蓮急募寄養家庭

花蓮家扶中心受理55名寄養孩童，但僅有51戶合格寄養家庭，供不應求，盼有更多家庭加入。（家扶中心提供）

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中國時報
／花蓮報導

花蓮家扶中心目前受理55名寄養孩童，但僅有51戶合格寄養家庭，呈現「客滿」狀況，因申辦過程繁複，近2年僅增加2戶新寄養家庭，中心主任陳清輝指出，每次寄養服務少則2、3年，長的話到15年都有可能，現在供不應求的狀況，真的讓人感到很頭痛。

61歲秀鸞媽媽在朋友介紹下成為寄養家庭，13年來幫助數名寄養兒童，除要面對寄養兒童所有狀況，還要承受鄰居、親友的異樣眼光，每位小朋友都是全新的開始，也曾累到想放棄，但不想讓孩子感受「沒人要」的心情，很快又打消放棄念頭。

她說，愈是調皮的孩子愈是需要被關懷，陪伴生活起居到學業，後來每個小朋友都像自己的親生孩子，看著孩子逐漸走回正軌，長大後能順利進入社會，很有成就感，如果還有力氣，要繼續陪伴這群受過傷的孩子。

花蓮縣1984年起開辦寄養業務，目前寄養家庭父母年齡50歲以上的占了7成，全縣寄養家庭戶數55戶，資源集中北區，僅有新城、壽豐、吉安、花蓮4鄉鎮有寄養家庭分布，一戶家庭最多雖可容納2名寄養孩童，但不是每戶都有能力負擔。

花蓮因地形狹長，過去曾有南區家庭進入寄養家庭服務，多因距離市區遙遠，寄養家長需接受訓練課程，受不了長途跋涉負擔紛紛退出。

陳清輝說，培訓寄養家庭至少需要1年時間，前2年共有39戶申請，但僅有2戶順利通過，今年有5戶家庭申請，數量供不應求。

家扶中心憂心孩童寄養狀況，呼籲有意參與的民眾可至官網查詢或洽花蓮家扶中心電話（03）8236005。

(中國時報)

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