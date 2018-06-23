暑期打工防詐 牢記「3備7不」

2018年06月23日 04:11 中國時報 陳慶居 ／苗栗報導 ／苗栗報導

暑期腳步近了，打工季即將到來，苗栗縣政府為提高求職者的警戒心避免誤入陷阱，22日辦理求職安全宣導及夏日青創市集活動宣傳，呼籲社會新鮮人具有「3備7不」要領，也歡迎民眾下月7、8兩日在糧食局苗栗倉庫參加「泡沫之夏．青創X親子創意市集」。

配合這項2合1的宣傳，安排精彩音樂會、泡泡秀、魔術秀和青創市集等，貓咪呼嚕手做甜點、一涓白杏仁豆腐、屋角咖啡、花田喜創意爆米花、老張媽拌醬、幸福小築手工藝品等，也在會場展現青年創意的豐碩成果。

縣長徐耀昌與勞資關係協會理事長蔡居源、職業總工會理事長彭秀敏、總工會理事長陳鴻森等人，都協助宣傳。徐耀昌說，求職陷阱很多，就如魔術般的騙術大觀，「3備7不」原則顯得格外重要。

徐耀昌強調，縣府為增加青年就業機會，近年來大力招商引資，吸引優質廠商落戶苗栗，另提供一條鞭的創業輔導窗口，協助青年返鄉創業，避免誤踩不良廠商地雷，保障自己安全與權益。

勞工及青年發展處長彭德俊說，縣府將辦14場校園求職防騙巡迴宣導，讓青年了解勞工基本權益，強化求職「3備7不」觀念，「3備」為應徵前蒐集公司資訊、告知家人或親友面試時間與地點、檢視徵才廣告內容有無不合理。「7不原則」則有不繳錢、不購買、不簽約、不辦卡、不飲用、證件不離身、不非法工作。

(中國時報)