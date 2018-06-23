洲仔村設站牌點 有譜

嘉義區監理所與客運業者一致認為有其可行性，將在臥龍港代天府前廣場新設站牌點。（洲仔村長鄭順元提供）

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中國時報
／嘉縣報導

嘉縣東石鄉洲仔村為一靠海小村落，當地約有100多位65歲以上長輩，逾5成行動不便，若需外出就得步行15分鐘至台82線旁搭乘公車。經村民多年盼望與爭取，嘉義區監理所與客運業者一致認為有其可行性，將在臥龍港代天府前廣場新設站牌點，目前已報請交通部公路總局核定，預計近期內確定。

擔任洲仔村長約20年的鄭順元透露，早期嘉14線未鋪設柏油路面，且路寬狹小，大型車輛進出不易，村民多半需騎乘機車，或步行15分鐘到台82線旁的「洲子站」搭乘公車。但因人口老化嚴重，青壯年外流，行動不便的長者日增，外出就醫需求量大，來回所需車程時間也相當可觀，於是10多年前鄭順元便開始爭取公車繞進村內。

儘管直到最近才終於獲得回應，但鄭順元指出，老人家越來越少，孩子也不多，「雖比較慢，但還是要做」。經嘉義區監理所與客運業者現地會勘，並依當地村民需求協調路線起訖時間，目前已進入最後階段，將由嘉義區監理所向公路總局申請經費，補貼客運業者經營成本，雙方皆「樂觀其成」。

嘉義客運業務部經理蔡政哲表示，日後將新設「代天府站」，每天有3條營運路線繞駛，包含7206嘉義–塭港、7228朴子–港墘厝及7233朴子–塭港等，共計5班次；其中7206嘉義–塭港線，將行經嘉義長庚醫院。

(中國時報)

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