全國身障街藝賽 總獎金20萬元

2018年06月23日 04:11 中國時報 葉德正 ／新北報導 ／新北報導

新北市第二屆全國身障街頭藝人音樂徵選大賽22日開跑，號召全國各縣市的身障街頭藝人參賽，總獎金達20萬元，勝者還可獲企業商演及公益巡迴演出機會，新北市勞工局也找來藝人黃子佼代言，盼讓更多人注意到這群多才多藝的朋友。

新北市勞工局22日舉行活動記者會，由第一屆大賽優勝者張哲瑞及洪新智聯手帶來「向前行」雙人合唱，聽得現場民眾如癡如醉；代言人黃子佼說，日本知名柚子樂隊，從街頭起身透過現場表演感染觀眾，進而走紅打開知名度，勉勵身障街頭藝人能像柚子樂隊，躋身為家喻戶曉藝人。

勞工局長許秀能表示，新北市共有135組身障街頭藝人，每組藝人均是受過專業認證，不因身體障礙而有不同標準，透過舉辦全國身障街頭藝人音樂徵選大賽，提升身障街頭藝人的曝光與知名度。

黃子佼現場也承諾願意利用自身的網路節目「Yahoo TV 佼心食堂」，邀請音樂徵選大賽前三名優勝者上節目演出，讓身障街頭藝人的專業有更多被看見的機會。

新北市勞工局也創設「身障街頭藝人行動支付E化打賞」服務，透過手機掃描QR CODE即可獎勵演出，提升打賞意願，並讓街頭藝人有多元的收入模式。

勞工局表示，本次賽程報名分為「演唱類」和「樂器演奏類」，優勝者除豐厚獎金之外，勞工局也將媒合多場企業商演及公益巡迴演出，報名即日起至7月31日止，參賽作品將上傳至Streetvoice街聲網路音樂平台，開放民眾網路票選網路人氣王，決賽預計將於9月1日舉行，詳洽新北勞動雲https://ilabor.ntpc.gov.tw/。

(中國時報)