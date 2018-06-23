地政筆誤 阿公土地遺失70年

2018年06月23日 04:11 中國時報 許素惠 ／雲林報導 ／雲林報導

雲林縣台西鄉民丁志文堂兄弟要繼承祖產時，發現阿公丁且的土地不見了，堂兄以為他偷偷把土地過戶企圖私吞，兄弟爭執了十多年，向雲林縣行政處長林樹山陳情，經查找古冊比對資料後，發現地政將「丁且」誤植為「丁旦」，終使「被遺失」70多年的祖產失而復得。

「祖先在此世居百年，死後才發現土地是別人的…」丁志文指出，該筆「被遺失」土地座落在台西鄉和豐村公館1216號，是他阿公丁且居住及戶籍所在地，但阿公過世後欲辦理繼承時才發現，阿公名下並無任何土地登錄，該土地地號所有人竟然不是阿公，而是另一名不認識的人丁旦的，族人都很錯愕，堂哥還因此懷疑是他偷偷把阿公的土地過戶到人頭戶上，因此吵了十多年。

丁志文向林樹山陳情，林查閱丁氏家族從日據時期到民國的土地及戶籍登記等相關資料，經比對後發現，在與丁且有關的戶政登記中，例如兒女出生時的戶籍登記，就曾有幾筆是把「丁且」誤植成「丁旦」的紀錄。

又查知該土地1939年以持分移轉的方式，由原持有人丁灶移付給丁拿、丁且2人，足可證明丁且曾擁有該土地，研判是二次終戰以後，土地總登記時將丁且誤植為丁旦，從此丁且名下的財產就此憑空消逝，轉移在丁旦這名幽靈人口的名下。

雲縣地政處長蘇瑞元因而協助丁志文申請更正，回復祖先的土地所有權，超過1甲子的懸案終於釐清原委，順利幫助丁氏先人找回遺失的土地登記。

(中國時報)