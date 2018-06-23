2018年06月23日 04:11 中國時報 主筆室

綠營媒體與政客最近集中火力攻擊國民黨新北市長參選人侯友宜的文化大學宿舍案，是非曲直選民自有公斷，離譜的是，文大女學生被邀請上綠營政論節目，只因說真心話、沒有講出節目製作單位想要的答案，竟挨批說謊，引發網友一片撻伐。

事件起因於綠營政論節目最近結合名嘴、政客，一路猛批文化大學大群館是侯友宜非法經營的。但事實上，大群館租賃不是侯友宜在經營，而是侯妻娘家經營的事業。綠營為了潑糞，竟連上通告的女學生說法都完全予以扭曲。

文大女學生日前上政論節目《新台灣加油》參與討論，由於她擔任大群館館長，基於有說明必要才接受邀約。女大生只是說明宿舍費用18200元相對便宜等實情，沒想到這說法不符節目所要的答案，製作單位竟直接以標題質疑女學生，翌日再找來國會觀察基金會董事長姚立明質疑女大生說謊。

事件發展已超乎常情，綠營媒體既不談實情，也不是關心文大學生住的安全，目的只在汙蔑選舉對手，就是要把大群館打成違法宿舍，而且空間又窄費用又貴，再連結成大賺黑心租金暴利的人就是標榜重視公安的前新北市副市長侯友宜，達到完全抹黑目的。

這位女大生也有上其他節目，說法都沒變，唯一就是在《新台灣加油》節目中，沒有提及寒暑假也要收費，照實說法竟被政客放大檢驗為說謊。這種政治操作手法引發文化大學校友不滿，批判政媒把單純女學生拖入政治鬥爭中，還下愚蠢的標題傷害學生。

此事件已在網路發燒，網友一面倒支持女大生說真話，批判媒體與政客不擇手段的顛倒是非。如此操作過了頭，只為選舉打擊侯友宜，令人反感！

(中國時報)