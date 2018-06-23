電玩成癮 見怪不怪？

2018年06月23日 04:11 中國時報 卓亞雄

世界衛生組織（WHO）19日起，將「電玩成癮」列為精神疾病，要求各國提出預防電玩成癮及上癮後戒斷的具體措施。台灣對國際趨勢一向反應遲鈍，這回竟然在3月WHO提出構想時，行政院便要衛福部報告，可惜結果一樣，開會聽取報告後沒有裁示，更沒有後續行動。

見怪不怪，是政府施政慢半拍的原因。電玩成癮的現象在台灣正迅速向下蔓延，國小成癮率已達10%；滿街低頭族，許多人鑽進電玩世界尋求慰藉。電玩以「電子鴉片」抓住愛用者，不時開發電競、動漫、抓寶等新口味的電子鴉片，滿街的電玩癮客，官員早就見怪不怪了。

官員不急，因WHO電玩成癮的防制作為尚需提交明年世衛大會討論，迄今尚未列入精神疾病項目，醫療方面配合不上。其實防制電玩成癮、戒斷等措施的重要性高於醫療，當鄰近的南韓、中國大陸均已限制上線時段以避免孩子上癮，台灣卻無為望治。

國內官員缺乏敏感度，遇事見怪不怪，未積極因應，結果常常讓問題累積到臨界點時一次爆發。日前讓蔡政府吃足苦頭的「蕉賤如土」，官員接力吃蕉吃到臉綠，正是例子。

去年7月颱風接力侵台，香蕉怕風，災情慘重，因供應短缺，創下市場1斤破百元的天價。看到價錢這麼好，算算香蕉約1年的成長期，農民趕緊栽種。大家搶種，同時間採收上市，蕉價崩跌是必然。過去每2年都有天價、賤價的循環，農政官員卻未能提早預防，「計畫產銷」只在紙上作業，不見田間的現實，任令香蕉爆量發生。而且在蕉價劇跌時，官員先是粉飾太平，辯稱蕉價正常，直到民怨震動中央高層，大官才傾巢而出吃香蕉、殺蕉救蕉價，上演了半個月的鬧劇。

官員後知後覺也是導致災害發生的原因。2011年3月6日台中市阿拉夜店大火9死13傷，原因是室內明火表演引燃易燃的裝潢材料。其實在2007年以前，火舞即成為營造晚會氣氛的熱門橋段，火舞表演場次迅速增加，政府官員卻從未警覺到危險性。阿拉夜店火災發生後，行政院立即指示禁止室內明火表演，為什麼地方官員不能先知先覺早點禁止呢？

2015年6月27日八仙塵爆大火，釀成15死484傷的慘劇更是官員後知後覺的顯例。第1次彩虹路跑2012年在台北大佳河濱公園舉行時，以彩色玉米粉揚塵製造歡樂氣氛，隔天發現草皮遭沉降的彩色粉末引發大面積枯死。隔年主辦單位擬在高雄舉辦，即遭市府以汙染考量駁回。

引發八仙慘劇的關鍵原因是揚塵，粉末在高溫環境揚塵，顆粒間碰撞磨擦成災性很高，勞動單位也早訂有《粉塵作業管制標準》，但只要求石灰、麵粉廠，全然不知粉末揚塵已被引進大型歡樂場所，管理娛樂活動的相關單位全無警覺，慘劇於是發生了。

電玩成癮對年輕一代的傷害大，拜託政府這次不要再後知後覺了，趕緊正視問題，再慢就來不及了。

(中國時報)