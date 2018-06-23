勞保年改 別再喊狼來了

2018年06月23日 04:11 中國時報 林昭禎

軍公教年金改革在日前完成軍人這塊拼圖後，即將在7月1日上路。看似已然成功阻擋退撫基金墜下財務懸崖的危機，但蔡總統卻在代表國家道歉與致謝的同時，感性提及「深刻體會馬前總統當年的猶豫」。只是不知蔡總統的猶豫是在施政民調直直落的情況下，該不該接著進行勞保年金改革？抑或是針對去年3月送進立法院的勞保年金修正案想做些調整，以減輕對勞工的傷害？

有人說年金破產是假議題，因為政府會負最終支付責任。但真是這樣嗎？希臘的年金財務危機正是有鄰國的金援，才使其免於破產，卻也讓所有借錢給希臘的國家連帶承接風險，所以若希臘倒債，就會演變成歐債風暴。由此可知，年金議題不是拖過就沒事了。

現在有著千萬被保險人的勞工保險，如要進行財務變革，除了要考量制度的維持外，更須避免過度加重勞資負擔，不然可能造成企業與人才出走，剛好讓周邊國家撿到寶。但以去年4月立院通過一讀的勞保修正案來看，由於費率上限與現行規定相同，僅能讓破產年限延後9年，也就是蔡總統的下一任同樣得想辦法補救。

一般要改善社會保險財務，不是提高費率增加基金收入，就是降低給付，要不然便是延後領取時間，減緩基金流失速度。但這「三寶」其實在勞保現制中都有，只是年金制上路才8載，2017年便出現基金收支短絀現象，足見勞保已到了非改不可的地步。然而蔡政府為了兼顧選票，選擇遲遲不動，同時在改革方案中，埋下每5年檢討一次之作法，企圖藉此以拖待變，將殘局留給後人收拾。

再者蔡政府將平均投保薪資的採計期，由目前的最高60個月拉長至15年，雖是國際間常用的調整對策，卻未如軍公教的改革，有考慮到設「地板」，以維持被保險人的老年經濟安全。因為拉長平均投保薪資採計期，勢必把個人薪水較低階段的部分納入計算，如此對低薪工作者非常不利。但馬政府的版本就有注意到，所以平均投保薪資3萬元以下者是不會被調降給付率的。

綜觀蔡政府的各類年金改革，有軍公教有勞工，獨缺農民。試想月繳78元，日後可月領7256元，顯然老農津貼對政府的財務影響亦不下於前述各類年金。事實上農保補助經費已占農委會預算的9成以上，使得農委會無力進行農產運銷除弊，以致農民平均所得偏低，如此環環相扣變成一種惡性循環，卻不見當局大力改革，怎讓人服氣。

由於勞保年金的請領年齡門檻，自今年起已開始向上提高，迄今卻未見勞動部有任何鼓勵企業實施延後退休之舉。如果勞工真是蔡總統心中最軟的一塊，就請當局除了要求大家接受改革外，也幫勞資研擬相應的配套，不要再喊「狼來了」，這才是減少選票流失的好法子。（作者為國家政策研究基金會副研究員）

(中國時報)