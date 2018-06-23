比地方選舉更迫切的事

2018年06月23日 04:11 中國時報 紀俊臣

最近國內媒體都聚焦在今年11月24日將舉行的地方選舉，電視名嘴更多是以論人是非、各抒立場式地批評，好像非置敵對陣營的參選人於死地不可。此種有失政治風範的負面作法，竟在實施民主憲政已超過半世紀的台灣發生，怎不令人質疑我們的「民主素養」。其實，地方治理現階段最重要的事，並不是哪黨哪派哪人攻下了地方政治版圖，而是何人可將地方的發展帶到新境界。

此時此刻，中央政府部門尤應「準備」地方的新發展策略，省思政府在充實地方發展條件上，除了「前瞻基礎建設計畫」或許可嘉惠地方民眾外，其他應可作為卻無所作為的事宜還很多。但距選舉只剩下不到半年的時間，想建構完整的地方發展策略恐怕已經來不及了。

百里侯的位子許多人搶，但其實當今地方政府都鬧窮，尤其本島的縣市政府，除嘉義市財政較好外，其他縣市都有接近「破表」的公共債務。解決地方債務最可行的方案就是開源節流。開源的途徑除了增加地方稅收外，就是盡速修正《財政收支劃分法》，今年3月財政部已向賴清德院長簡報，但至今財政部還拿不出改善地方財政的新方案。《財政收支劃分法》已歷經19年未修改，期間地方生態已由二都變成六都，直轄市甚至還有山地原住民區的地方自治團體，卻未能有任何法定財源，又如何能稱之為地方自治團體呢？這是刻不容緩的政策必要作為。

賴清德一向以動作快著稱，為何一反常態？行政院在由曾任地方首長多年的政治明星出掌後，基於閣揆個人多年的地方經營經驗，應能將心比心，就地方最感迫切的財政機制，經重新檢視後盡快提出最具共識，並能共體時艱的中央與地方財政分配方案，促使中央與地方得以共生共榮。

其次，地方發展的新課題，就是依據國土計畫進程推動行政區劃之重劃作業。目前「行政區劃法」草案已由行政院於5月下旬函送立法院審議，希望能趕在2022年5月前完成立法，俾地方可在下下屆地方首長任內規畫「行政區劃」的發展策略，而且是與國土計畫相連結的永續經營新方案。這些皆不是短時間內可完成，政府卻事不關己，抑或是自認船到橋頭自然直呢？

對於今年12月25日開始任期的新一屆地方政府首長，不論是新任或連任，都宜注意當前的政局發展。在兩岸關係不可能有重大突破的情形下，地方財政將雪上加霜，因此地方建設的經費必然不足，若希望增加自有財源，最可能的作法就是參考金門縣的作法，基於在地特色發展一足以生存發展的產業，或是學習台北市，營造經濟發展的條件，始可改變「創稅能力」的環境。行政院及所屬中央部會可在這方面樂觀其成，甚至臨門一腳予以協助，始為上策。（作者為銘傳大學社會科學院院長）

(中國時報)