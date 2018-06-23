蔡英文坐困愁城

友善列印
中國時報
牛德熊

日本大阪日前發生6.1級地震並造成人員傷亡，蔡英文立即向日本首相安倍表達慰問之意，安倍也很快回覆感謝，看起來，台日之間又藉此機會上演了一波親善秀。在台灣外交情勢日趨艱困之際，抓住一切機會向外界展示台日友好，顯然有助於蔡政府暫時緩解外交壓力。

但這種表面工夫終究不過是自欺欺人。站在日本立場來說，當然希望台灣與自己親近，也願意看到台灣扮演牽制大陸的角色。不過形勢比人強，安倍現在也不得不正視大陸崛起的事實，苦思改善中日關係之道，而且今年還是《中日和平友好條約》締結40周年，安倍一直希望藉此機會改善兩國關係，並於今年成功訪陸，同時希望能促成習近平訪日。所以當下安倍沒有理由開罪大陸，面對台灣自然只能口惠而實不至，這是可預期之事。

最近的民調顯示，蔡英文的支持度不斷創新低，這也意味著她先前擁抱美、日的策略並沒有什麼成果，民眾並未感受到台灣由此就獲得足夠多的安全感。歸根究柢，蔡英文終究還是要自己面對兩岸問題的解決，妄圖藉助外部力量終究是緣木求魚。

問題在於，現在的蔡英文也是坐困愁城，一個最顯而易見的困難就是無人可用。蔡英文的核心文膽姚人多將出任懸缺已久的海基會祕書長，這顯示蔡的國安與兩岸團隊完全無法吸納新血，只能在既有的小圈子中不斷變換身分。可以看到，現有的人事安排具有強烈的保守色彩，完全沒有開創性，因而很難找出改善兩岸關係的可能，而這只會讓蔡英文面臨更大困境。

（作者為國立台灣大學博士生）

(中國時報)

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