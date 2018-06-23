本利355％ 比特幣吸金15億

2018年06月23日 04:11 中國時報 陳淑芬 ／台中報導 ／台中報導

比特幣投資熱，小心有詐。以林志桀為首的「IRS國際儲備體」，宣稱擅長跨國操作投資比特幣，保證投資1年可取回355％本利和，吸引不少律師、醫師等高知識分子成為「上線領導人」，還宣傳鼓吹投資，短短9個月在兩岸非法吸金15億元、上千人受害。台中檢調搜索偵辦後，林志桀等8嫌，依違反銀行法分別以10萬至1000萬元不等交保。

8嫌10萬~1000萬元交保

檢調本月13日同步搜索集團成員位於台中市、台北市辦公處及住所共8處，查扣銀行存摺、投資文件名單等證物，並凍結集團成員26個銀行帳戶、查扣市價逾4千萬元的比特幣196枚，約談首腦林志桀及幹部等8人到案。

赫見律師、醫師當上線

檢調發現，林志桀自稱是「IRS國際儲備體大中華及東盟地區參議處首席代表」、在逃帳房范訓銘則是「執行代表」，2017年8月間在台中市成立「IRS國際儲備體」台灣辦事處，宣稱集團自2016年起陸續在巴西、奈及利亞、土耳其、印度、哈薩克、大陸及越南等地設辦事處，操作投資比特幣，甚至可操控交易行情賺差價。

5種套餐 外加高額獎金

林男等人宣稱，購買美金100至7000元不等的5種投資套餐，就可換取等值的RM（儲備金），RM每日固定增值0.35％；1年後可取回高達355％本利和，並提供1.5％至8.8％不等獎金鼓勵投資人招攬下線，另有升級獎金，最高為250萬元。投資8個月後，RM即可兌換現金領回。

林男等人在台中頻繁舉辦說明會，吸引不少律師、醫師及政商名人投資，成為「上線領導人」，並現身說法、大肆宣傳，鼓吹透過RM可避免比特幣波動風險。不少投資人看到集團在台灣及大陸辦年會均隆重盛大、場面富麗堂皇，集團網站帳戶顯示的RM大幅增值，趨之若鶩。 投資人初期嘗到甜頭，網路帳戶內賺飽飽，但大批投資人的RM相繼要兌換現金領回時，集團就發不出款項及獎金，檢調去年底接獲檢舉展開蒐證，日前搜索約談相關涉案人，檢方訊後分別交保。

(中國時報)