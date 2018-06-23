佛心警協尋 悲情無名屍找到家

2018年06月23日 04:11 中國時報 張穎齊 ╱基隆報導 ╱基隆報導

一名女子3年前在暖暖火車站疑跳軌自殺，當場被普悠瑪列車輾斃，因查不到身分，只好安葬在「無主墓區」、立碑「無名女」。懸案經3年露出曙光，警方重啟調查比對，日前終於發現無名女為沈女的身分，順利找到她的生父與養母，讓她不再是無主孤魂，得以落葉歸根。

基隆市警一分局第三組長許耀彬調查，1982年出生的沈女剛滿月時，生父母將她送給沈家收養；養父非常疼她，2012年因罹癌病逝，沈女受到很大打擊，成天悶悶不樂、不愛講話，連跟親友溝通都用傳紙條的方式。

警方指出，沈女2015年3月30日下午5時許，站在暖暖火車站月台，普悠瑪列車進站前墜入軌道當場被撞斃，屍塊散布四處，死狀淒慘。因身上沒有證件，身分始終不明，最後被安葬在無主墓區，立碑無名女。

據了解，養母當時以為沈女受不了打擊「出家」，直到2015年7月覺得有異才報案。許耀彬今年5月22日因辦理其他無名屍案件，重啟協尋，透過警局1萬多筆無名屍特徵，與失蹤人口資料交叉比對分析，鎖定特徵與沈女吻合的無名屍，才終於找到搬家到台中的沈女養母。

許耀彬指出，本月21日沈女的陳姓生父、養母和他到基隆市立殯葬所無主墓區，因現場雜草叢生，一度找不到沈女墓地。許說，他突然一陣頭痛，心裡默念告訴沈女帶著家屬來了，沒想到頭痛就突然好了，並找到被雜草掩蓋的沈女墓碑，也把「無名女」改為「愛女」，家屬當場淚流滿面，不停向員警鞠躬感謝，盛讚是功德一件。

全國各縣市自殺防治專線0800-788-995

(中國時報)