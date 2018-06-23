恩主公醫院雙屍案 凶手5度判死

2018年06月23日 04:11 中國時報 林偉信 ／台北報導 ／台北報導

1個月來發生3件分屍案，死刑話題再起。6年前的新北市三峽恩主公醫院停車場雙屍命案，凶手沈文賓為覓尋前妻，夥同弟弟沈文夏，押走前妻2名友人，溺斃後棄屍，歷審4度將沈文賓判死，遭最高法院撤銷，高院更三審22日仍判他死刑；沈文夏因深感悔意，良心未完全泯滅，判處無期徒刑。

案發至今，沈文賓歷審被判死刑後，還押途中都會主動向媒體鞠躬道歉說，「我殺人了，做錯了」，昨日更三審判他死刑後，沈文賓又再度主動向媒體鞠躬，說「我知道錯了。」

判決指出，前妻不堪沈文賓家暴離家出走，沈為找她，2012年12月，夥同胞弟沈文夏，持槍到宜蘭冬山鄉一處檳榔攤，押走妻子的友人潘孟瑤及呂俊偉。

沈文賓兄弟將潘女、呂男押進車內，載往桃園大溪產業道路，因潘、呂與沈文賓口角，沈盛怒下，將2人扔進路旁灌溉水溝，溺斃後載到三峽恩主公醫院停車場棄屍。

高院更三審認為，沈文賓犯罪情節已達兩公約所定「情節最重大之罪」程度，他雖支付部分款項給被害人家屬，也當庭下跪道歉，但沒達成和解，且仍供稱受被害人言語激怒才殺人，顯見他「僅在博取同情，難認已有真誠懺悔之心」；沈泯滅天良、惡性重大、罪無可逭，如僅判無期徒刑不足以還被害人公道，也不足以慰撫被害人家屬失親之痛，求其生而不得，有與社會永久隔離必要，他判處死刑。全案可上訴。

(中國時報)