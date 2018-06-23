台苯掏空案 張鍾潛判刑3年

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中國時報
／台北報導

台苯5年前爆發弊案，曾任經濟部次長的前台苯董事長張鍾潛，指示台苯子公司致恩科技董事長王宜陵等人與海外公司假交易美化帳面，台北地院22日審結，張鍾潛依違反商業會計法判刑3年；王宜陵判刑2年；台苯大股東孫鐵漢利用購買天籟大飯店股權收佣金，依背信罪判刑3年8月，沒收不法所得631萬餘元。

同案另6位被告，致恩公司財務主管黃迪晞判刑9月，緩刑3年，支付國庫60萬元；台苯公司財務會計部副總陳明得判刑9月；致恩公司前總經理陳建宏判刑7月，緩刑3年，支付國庫45萬元；台苯公司投資事業部執行長蘇嘉屏判刑2年；人頭蘇奇楠判刑1年；台苯公司前董事長劉正元無罪。

1998年到2010年任台苯公司董事長的張鍾潛，2002年起更擔任子公司致恩公司董事長。致恩2002年發生巨額虧損，張為免虧損顯示在財報上，與王宜陵、黃迪晞陸續假藉「會計師查帳後調整」名目、及故意漏未認列致恩公司對NATCOMP 公司的應收帳款呆帳損失、成立境外紙上子公司First Giant、Monitor、Century Champion等公司製作不實買賣合約、掩飾致恩公司虧損、美化帳面。孫鐵漢2011年1月利用蘇奇楠當人頭，以台苯及台蠟、力福、裕盛等公司，向天籟大飯店股東購買飯店股權機會，以不實買賣契約支付蘇奇楠佣金631萬5600元，最後進入自己口袋。

(中國時報)

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