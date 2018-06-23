華山分屍案 查扣疑似裝屍箱

2018年06月23日 04:11 中國時報 陳鴻偉 ／台北報導 ／台北報導

震驚社會的華山草原分屍案，台北市府22日拆除自治區違建帳篷時，發現1只軍綠色的塑膠箱，疑是凶嫌陳伯謙用來裝屍的工具，檢警獲報前往查扣及採證，目前還在鑑別中。陳的黃姓妻子也在21日到案，檢警並再回2人住處搜索，黃強調和丈夫少聯絡，「根本不知他在做什麼」，檢警訊後已將她請回。

「野青眾」團體租用華山草原，舉辦一系列活動，遭控噪音、違規，甚至引發分屍命案，北市府決定不再租借，市府人員昨早前往拆除他們搭設的帳篷，過程中在一堆木棧板下方，發現這只可疑的塑膠箱。

因陳嫌先前供稱，殺人後曾將屍體放進綠色箱子，北市警鑑識中心獲報立刻派人前往採證。據了解，初步勘驗後，箱內並無明顯的屍塊或血跡，但警方為求慎重，仍封箱帶回，進行更精密的微物跡證調查。

案發後一度失聯的陳嫌妻子，也在21日通知到案；黃女與陳育有4歲兒子，2人在大同區貴德街租屋，但陳5月就在華山小木屋居住；黃後來也常帶小孩回娘家。凶案爆發後，檢警曾到陳住處搜索，並帶回他常用背包；黃女到案後，檢警二度搜索租住處，屋內堆積許多雜物，宛如資源回收場般凌亂，檢警在屋內調查約1小時後離去。黃女強調，她只是回娘家沒失聯，和丈夫感情不好已一段時間，對陳犯下的罪行一無所知，不可能幫他滅證或運屍，訊後被請回。

(中國時報)