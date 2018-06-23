選舉前換將 檢察長大調動

2018年06月23日 04:11 中國時報 張孝義 ／台北報導 ／台北報導

因檢察總長江惠民就任，及花蓮高分檢檢察長林朝松即將退休，衍生檢察首長職缺，在年底九合一選舉將至之際，法務部長邱太三決定陣前換將，包括檢察司長林邦樑歸建台灣高檢署，共13位檢察首長在年底選舉前調動，新舊任檢察首長統一7月9日交接。

這次調動較特殊的是台南地檢署檢察長張文政，調任橋頭地檢署檢察長，這是唯一被調動的六都檢察長。

法務部表示，這次檢察首長職務調整，牽動法務部相關司處以上主管的異動人選，將待行政院核定再行發布。異動如下：

1、台南高分檢署檢察長謝榮盛調台中高分檢署檢察長。

2、金門高分檢署檢察長鄭文貴調台南高分檢署檢察長。

3、士林地檢署檢察長張清雲調花蓮高分檢署檢察長。

4、台灣高檢署襄閱主任檢察官費玲玲調金門高分檢檢察長。

5、新竹地檢署檢察長姜貴昌調士林地檢署檢察長。

6、金門地檢署檢察長徐錫祥調新竹地檢署檢察長。

7、台南地檢署檢察長張文政調橋頭地檢署檢察長。

8、雲林地檢署檢察長鄭銘謙調台南地檢署檢察長。

9、澎湖地檢署檢察長鄭鑫宏調雲林地檢署檢察長。

10、連江地檢署檢察長莊榮松調澎湖地檢署檢察長。

11、行政執行署新北分署長毛有增調金門地檢署檢察長。

12、台高檢檢察官郭永發調連江地檢署檢察長。

13、橋頭地檢署檢察長王俊力調法務部檢察司司長。

(中國時報)