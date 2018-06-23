金曲5看點 徐若瑄美美頒獎！雨神老蕭發威紅毯花百萬搭棚

2018年06月23日 04:12 中國時報 蕭雅玲

第29屆金曲獎今（23日）晚登場，今年典禮共有5大看點，蕭敬騰（老蕭）身兼主持與表演重任，無疑是本屆最大亮點，由於他素有「雨神」稱號，昨恰巧下雨，負責直播的台視嚴陣以待，為全長90公尺的星光大道備好百萬雨棚，務求紅毯順利進行；而老蕭在典禮前不但閉關做最後討論與開會外，也為晚會準備多套華服。

本屆金曲第2大看點是林俊傑（JJ）入圍6項大獎，還擔任壓軸演唱，將與台北愛樂管弦樂團及台、美共42位樂手合作，並邀到國際舞蹈家簡珮如跨界演出，為晚會帶來最完美的表演。而久違台灣的那英，今年不當《中國好聲音》導師，受邀與同為導師的庾澄慶一起頒發最大獎「國語專輯」與「年度專輯」，將是今晚第3大看點。

徐若瑄為典禮忌口

被視為「死亡之組」的歌后之爭是本屆金曲第4看點，入圍者中張惠妹（阿妹）獲獎次數最多、彭佳慧每入圍就得獎、呼聲最高的徐佳瑩3度入圍、單飛後首張專輯就入圍的飛，還有嗓音獨特的呂薔，究竟誰會封后眾所期待。

第5大看點則是徐若瑄暌違14年再擔任金曲頒獎嘉賓，昨晚才從韓國度假返台的她表示，這次是她出道28年來第一次一個人頒獎，感到很緊張，「但看到老蕭都那麼勇敢一人Hold全場了，還有什麼好緊張的！」她透露，在韓國度假期間看到美食都不為所動，就是為了保持身材，以最好的狀況參加金曲盛會。

(中國時報)