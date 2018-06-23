J.Sheon聊金曲 緊張當機

周興哲（左二起）與戴愛玲同天生日，J.Sheon（右）和王若琳幫他們慶生。

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中國時報
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「2018 GMA金曲國際音樂節」盛大登場，J.Sheon、王若琳、周興哲21日獲邀擔任表演嘉賓；入圍金曲新人的J.Sheon，雖嘴巴上說得不得獎都平常心面對，但時間愈近，他還是忍不住開始緊張，還聽從星座專家安格斯的建議，在金曲獎當天配戴金項鍊在身上，當作幸運護身符。

被問到期待金曲獎能見到誰，J.Sheon深吸一口氣說：「很緊張，現在完全無法想這件事情。」他也相當喜愛一同入圍新人獎李權哲的音樂風格，覺得李是很會玩音樂、也很棒的音樂人；圈內好友包括孫盛希、阿達、鼓鼓、呂士軒和工作團隊也都給予他不少鼓勵。

周興哲許願買房

由於周興哲和戴愛玲22日生日，前晚演出結束後大家一起開生日趴，J.Sheon和王若琳分別送上糖果和維他命，祝他們體力充沛、人氣爆表。周興哲許願多開巡演，也想休假去熱帶島嶼國家度假，最後一個願望則是期許自己能買房，他也在生日當天推出電音舞曲〈同義詞〉全新MV。

身為巨蟹座的戴愛玲毫不擔心先前熱議的單身12年魔咒，表示自己的上升星座在獅子，根據唐綺陽的說法，她的桃花會一直開到明年，幽默說：「我這2年桃花擋也擋不住，所以也不用想要怎麼擋桃花了！擋不住的桃花何須擋？」

(中國時報)

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