李玉璽15歲初戀「太早遇對人」

李玉璽昨辦新專輯發片記者會。（蘇蔓攝）

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中國時報
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李玉璽22日舉辦《SING WITH ME》發片記者會，近期為宣傳新專輯、籌備7月北中南巡演的他，戒糖、戒酒已1個月，追問和黃于恩（溫妮）熱戀中的他是否戒色？李玉璽笑回：「我沒有想這件事情啦，真的沒時間！」他忙工作沒時間陪另一半，同為藝人的溫妮相當體諒，兩人「感情成熟」，何時想婚？他說：「沒想那麼多，順其自然。」

李玉璽在〈沒那麼脆弱〉MV裡精準詮釋感情觸礁、痛徹心扉戲碼，談過3段戀情的他，昨大方分享15歲初戀經歷，直言「對方真的讓我體驗到快樂」，透露與對方交往3年時他提分手，原因竟是「太早遇到對的人」，「我覺得不可能15歲就跟對方一直到最後，說好各自去體驗人生。」分開2個月後他想挽回，無奈女生另有喜歡的人，直到半年後她恢復單身，兩人才又復合交往2年，最終仍因價值觀不同分開。

私底下很少哭

《SING WITH ME》專輯封面設計2個版本，其中一版沒放他的照片，是他自己的設計，因曾到唱片行買專輯，覺得封面有歌手的照片，結帳時很害羞，被記者會主持人黃子佼笑虧：「封面不放照片，身為偶像是一種自殺的行為。」

李玉璽坦言自己不太會表達情緒，除了拍戲，私底下很少哭，上一次是在4年前剛出道，因壓力太大才掉淚。

(中國時報)

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