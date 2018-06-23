妻夫木聰寶島拍戲「戀情成真」

妻夫木聰（左起）、謝欣穎和豐川悅司將一起在花蓮拍片。（粘耿豪攝）

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中國時報
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妻夫木聰和豐川悅司主演的電影《亡命之途》22日舉行開鏡記者會，該片選定在台取景，由半野喜弘執導，3人一開始就熱情用中文自我介紹，台灣卡司則有黃仲崑、黃遠父子檔和莊凱勛、謝欣穎。

妻夫木聰4度來台，曾為《刺客聶隱娘》短暫在台拍攝，他眼中的台灣很「性感」，此次能留在台灣一個月拍攝全片，開心直呼：「戀情成真！」

妻夫木聰很喜歡導演蔡明亮的作品，看過《天邊一朵雲》還購買正版DVD，存在iPod上趁搭機時播放，但片中有激情片段，讓他一直擔心會被旁邊乘客看見。此次為演出一位逃亡來台的痞子，特別去日曬沙龍讓膚色變黑，沒想到「過頭了」，「現在鼻頭還有點痛，看來是準備角色失敗。」

導演視台灣為故鄉

豐川悅司相隔8年再度來台，表示終於有機會Long Stay感受寶島之美，他在片中飾演逃亡至台灣停留一年的黑道，為感受台灣氣氛，一來台就逛了3個夜市，分別去士林、饒河和寧夏夜市，更為塑造角色，從中午就喝酒，笑說：「非常辛苦啊！」還將挑戰部分中文台詞，記者會上謙虛請在座演員嚴厲鞭策他的中文。

該片預計先在台北拍攝，接下來移師花蓮鳳林等地，半野選在台灣取景是因和寶島有深厚情感，20年前擔任導演侯孝賢《海上花》的音樂導演，從此踏入電影圈，他已將台灣視為故鄉，「那時候第一個劇本就想以台灣為舞台。」

妻夫木聰和侯孝賢合作過《聶隱娘》，2人和半野前日在台相聚，妻夫木聰表示：「聊到太開心，都沒有談電影的事情。」半野倒是特地請侯導在劇本上簽名作為「護身符」，妻夫木聰表示下次再見侯導也想效法半野索取簽名。

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(中國時報)

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