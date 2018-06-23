甄子丹功夫老師教數學

2018年06月23日 04:12 中國時報 徐桐炘 報導

熱血動作電影《大師兄》21日在上海舉辦記者會，由動作巨星甄子丹領軍，二度合作陳喬恩演出校園電影，他化身擁有過人身手的數學老師，用另類教學法成功收服問題學生和解決問題學校。

他透露拍完《追龍》後覺得殺氣太重，一直想投入拍攝傳達正能量的作品，所以全心投入《大師兄》，不但演出還擔任監製，笑說：「就是收一個價錢但做了十分工作。」

甄子丹說：「我也是個爸爸，每天面對小孩的教育問題，所以想結合一部把教育及商業元素集合在一起的作品。」他表示新片聚焦各式校園問題，包括黑道進入校園、霸凌狀況及學生的家庭問題。

陳喬恩開心吃肥

甄子丹邀請曾合作《西遊記之大鬧天宮》的陳喬恩一起飾演老師，陳表示甄專業又親切，但也因合作太愉快，讓愛吃的她忍不住貪嘴多吃，「我太愛吃了，而且和丹哥合作非常開心，再加上扮演老師不用太漂亮的裝扮，就吃多了些，變胖了一點。」甄笑著接話：「這樣也算是非常投入角色的表現吧！」

甄子丹飾演剛進校園教書菜鳥老師，但曾是特種軍人的他擁有過人身手，不但苦口婆心更要和學生們鬥智鬥力，可說是「史上最會打的超級教師」，陳喬恩大讚動作場面精彩，「讓我在現場都覺得看得不夠，很想要求再多拍一點。」該片8月24日上映。

(中國時報)