賈靜雯 罵人自己先笑場

2018年06月23日 04:12 中國時報 洪秀瑛 報導

賈靜雯（右起）昨與洪都拉斯、陳妤演一場上司責備下屬的戲。

賈靜雯在社會寫實職人劇《我們與惡的距離》演新聞台副總監，職場上必須霸氣上身，經常對劇中同事洪都拉斯、陳妤失控咆哮。她22日在300萬搭建的新聞部場景拍殺青戲，現場表演一段對洪都拉斯狠摔文件的橋段卻頻笑場，她自認私下很弱，這角色和她本性差很大，尤其在家是沒脾氣的貓媽，「咘咘會那麼多話，就是因為我會跟她一直講道理。」

拍完戲收工，有因入戲對孩子目露凶光？她昨說：「還好她們都7、8點就睡了。」洪都拉斯說本來不怕賈靜雯，和她對戲之後被震懾住，「她罵得很好，我發現她有這樣的潛質。」去年拿金鐘獎最佳新演員的陳妤，演出編輯部菜鳥，與賈靜雯及洪都拉斯對戲的感想？她說：「靜雯姊氣場超強大，有好幾次她一上戲抬頭看我，我會不自覺像做錯事那樣低下頭。」

教育小孩保護自己

近來情殺分屍案社會新聞頻傳，賈靜雯是3個女兒的媽，自然能感同身受，「現在資訊太多，很影響人的心，也只能教育小孩保護自己、不要製造任何被傷害的機會。」她大女兒Angel才13歲，卻很有想法、自我保護意識很強，「反而是她提醒我們要小心，像我媽帶咘咘去上海，她沿路盯著我媽，要我媽去上廁所，不要把咘咘放門口，免得被別人抱走。」

(中國時報)