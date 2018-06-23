泰國小鮮肉 男男吻嚇壞媽

Earth（左起）、New和Tay在戲中是「前後任男友」三角關係，但戲外都是好朋友。（粘耿豪攝）

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中國時報
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泰國小鮮肉New、Earth、Tay今（23日）在台舉行見面會，他們因電視劇《Kiss Me Again》等作品打開知名度，劇中男男戀情讓影迷內心狂冒粉紅泡泡，但家人反應呢？Earth笑說提前和媽媽報備，並稱讚演對手戲的New「很安全」，但媽媽追劇後看到2人接吻畫面，緊張打電話問：「沒有再更誇張的吧？」確認後才放心續看，New的媽媽看到他們嘴對嘴時也驚嚇反映：「有更超過的話，媽媽要整理心情才能繼續看下去！」

只有Tay的媽媽早有心理準備，因為同經紀公司前輩紛演出耽美電視劇並走紅亞洲，他笑說雖然沒和家人住，媽媽都會上臉書、IG追蹤他的行蹤和工作，甚至提早問他和誰演對戲、程度如何，態度非常開放。

練歌備才藝獻台粉

被問個人最大尺度，Earth大方說：「不要2個人脫光光就行。」其他2人則尊重公司決定，不過一聽到要3點正面全裸，3人開玩笑回應：「這樣公司會倒，因為沒有什麼好看的，重要的是不要讓媽媽嚇到！」

3人都有「學霸」背景，New和Tay畢業於泰國第一學府朱拉隆功大學，仍選擇進入演藝圈，其中Earth和Tay表示是因緣際會下接觸演戲，「想把握機會，先試試看。」New則說自己其實是「最壞的想法」，大一為賺錢踏入演藝工作，「愈做愈有興趣！」他們已在泰國練好歌曲和才藝，首度獻給台灣粉絲，今在會場外仍可現場購票。

(中國時報)

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